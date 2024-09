Sobočankam na poti do nogometnega raja stojijo avstrijske prvakinje

Tudi avstrijske tekmice, ki so devetkrat osvojile avstrijsko prvenstvo ter imajo deset pokalnih naslovov, si pred svojim občinstvom želijo v NV Areni izboriti dobro izhodišče za povratno tekmo teden dni pozneje v Murski Soboti."Ekipa je dobrem stanju, malce težav ima le Lucija Kos (mišica; op. a.). Ali bo v četrtek igrala, še ni jasno. Zadnji dve prvenstveni tekmi so odigrale nogometašice, ki so igrale manj ali pa so blizu prvi enajsterici. Pokazale so, da se na njih lahko računa," je uvodoma povedal trener Vladimir Kokol.

"Videlo se je na zadnjih dveh tekmah, da so igralke z mislimi že pri tekmah 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. V ponedeljek popoldan smo opravili regeneracijski trening, treniramo v torek, v sredo zjutraj odhajamo v Avstrijo, kjer nas čaka trening," trener Kokol opiše delokrog do prve tekme, ki bo v četrtek v Avstriji. Tekmec bo SKN St. Pölten, ki je devetkrat osvojil avstrijsko državno prvenstvo, temu pa so dodali še 10 pokalnih naslovov. Po 3. krogu prvenstva so s tremi zmagami na vrhu prvenstvene lestvice.

Parirati domačinkam

"Pred nami je brutalna tekma z veliko tempa. Domačinke poznamo. Igrali smo proti graškemu Sturmu, ki je slabši od St. Pöltna, a je glede agresije na isti ravni. Vemo, da bo v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakinj štel vsak duel, da tu ne bo milosti ali popuščanja. Ne glede na to, ali bo duel na sredini ali v obrambi. A tudi na to smo pripravljeni. Prepričan sem, da smo sposobni parirati taki igri. Da zmoremo odigrati in odgovoriti z enako mero agresivnosti. Želim si, da ne bomo preveč spoštljivi do tekmic. Tudi mi imamo svoje adute, svoje kvalitete. Naj tudi oni razmišljajo o nas. Sicer St. Pölten igra moderen in hiter nogomet s polno teka, skoki, agresivnosti in visokim pokrivanjem. Če bi jih primerjal s ciprskim Apollonom, ki smo ga izločili v 1. krogu kvalifikacij Lige prvakinj, je ciprska ekipa malenkost manj manj kvalitetna, so pa avstrijske predstavnice agresivnejše," v pogovoru za spletno stran NZS opozarja Vladimir Kokol, ki si želi, da bi se s prve tekme vrnili s pozitivnim rezultatom. "Sam sicer gledam malce drugače na vse skupaj: lahko na prvi tekmi prideš do pozitivnega rezultata, pa si potem doma v podrejenem položaju," v izjavi za uradno spletno stran NZS opozarja Kokol, ki za konec nameni nekaj izbranih besed dvojcu Mateja Zver - Izabela Križaj. Mateja Zver je legenda kluba, za katerega igra od sezone 2015/2016, Izabela Križaj je prišla v Avstrijo letos poleti. "Izabela Križaj je dodana vrednost ekipe, gre za zelo agresivno igralko, za katero ni izgubljene žoge niti v obrambi niti v napadu, v obeh fazah igre pa zna pomagati, zato so jo tudi pripeljali v klub. O Mateji Zver ne bi izgubljal besed: gre za kvalitetno in izkušeno igralko, pri kateri moramo paziti tudi na njene globinske žoge," je zaključil Kokol.