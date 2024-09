Sobočanke pred vrati raja: na poti v Ligo prvakinj avstrijska ovira

"Že pred tekmo na Cipru sem dejal, da nismo v vlogi favorita. Tudi zdaj v drugem krogu nismo favoriti. Tekmeca spoštujemo, poznamo jih zelo dobro. Vemo, kako igrajo, vemo, kje so močne. Krasi jih tempo, duel igra, hitrost. Naša naloga pa je, da se čim boljše pripravimo. Dodaten čar tekmi daje dejstvo, da bosta na drugi strani Mateja Zver in Izabela Križaj, ki ste obe izvrstni igralki. Za nameček pa nam ni treba na dolgo pot, kar je tudi dobro. Jasno nam je, da nas 180 minut loči do sanj. V teh šestih dneh smo se mnogo pogovarjali. Punce vedo, česa so sposobne. Sam pa sem jim povedal: če bodo prave, vemo, kaj zmorejo," je po žrebu za uradno spletno stran NZS povedal Vladimir Kokol, trener Sobočank.