Sodelujte v naši UEFA Fantasy Football ligi!

Vsak igralec sestavi svojo ekipo, v kateri morajo biti trije napadalci, pet vezistov, pet branilcev in dva vratarja. Za sestavo ekipe ima vsak igralec na voljo 105 milijonov evrov. Samo za občutek, najdražji igralci na igrici so Erling Braut Haaland , Kylian Mbappe in Vinicius Junior , vsak izmed njih je vreden 11 milijonov. Po vsakem odigranem krogu lahko sicer v ekipi naredite menjave.

Ko je ekipa sestavljena, ste pripravljeni, da se igra začne. Igralci, ki ste jih izbrali v ekipo, vam prinašajo točke glede na to, kako uspešni so v realnosti. Če igralec zaigra na tekmi, prejmete točko, dodatno točko, če igra vsaj do 60. minute, nato pa so tukaj še dodatki: dosežen gol napadalcu prinaša štiri točke, vezistu pet, branilcu pa celo šest točk. Štejejo se tudi asistence, odvzete žoge, branilci in vratarji prejmejo točke, če ekipa ne prejme gola, negativne točke pa prinašajo prejeti goli in kartoni. Podrobnejšo razlago glede točkovanja in vseh pravil najdete na naslednji povezavi.

Kako sodelovati?

Treba je sestaviti sanjsko ekipo na tej povezavi, nato pa se pridružite naši ligi tako, da vpišete kodo Qob4Tn. Popestrite si spremljanje evropske nogometne elite in se pridružite naši ligi. Vso srečo in naj zmaga najboljši!