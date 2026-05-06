Sodnik bi moral v 35. minuti prekiniti tekmo in reči, da bosta v finalu igrala Bayern in PSG

Ljubljana, 06. 05. 2026 07.13 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder, ki je bil med glavnimi akterji pri naslovu milanskega Interja v Ligi prvakov leta 2010, se je pošalil, da bi bilo treba povratno polfinalno tekmo med Arsenalom in Atleticom prekiniti že sredi prvega polčasa, s čimer je ostro kritiziral kakovost prikazane igre. Arsenal je na stadionu Emirates slavil z 1:0 po golu Bukaya Sake in se z izidom 2:1 v skupnem seštevku uvrstil v finale, ki bo 30. maja v Budimpešti. "Finale naj igrata Bayern in PSG," je bil slikovit Nizozemec.

Wesley Sneijder, ključni igralec Interjeve zmage v Ligi prvakov leta 2010, je bil nad predstavo obeh ekip tako razočaran, da je v šali predlagal drastičen ukrep Uefe. Po njegovem mnenju bi moral biti pravi finale pravzaprav današnji povratni obračun med PSG-jem in Bayernom. 

Wesley Sneijder je pred 16 leti z Interjem osvojil Ligo prvakov.
Wesley Sneijder je pred 16 leti z Interjem osvojil Ligo prvakov.
FOTO: Profimedia

"Že po 35 minutah sem rekel, da mora Uefa posredovati," je 41-letni Nizozemec dejal za Ziggo Sport. "Poklicati bi morali v London in reči: obe ekipi z igrišča, finale pa naj se odigra med Bayernom in Paris SaintGermainom."

"Vedel sem, da se bo zgodilo prav to. Atletico se je umaknil in prepustil posest, Arsenal pa je imel žogo ves čas pod nadzorom," je dodal.

'Arteta si zasluži spomenik'

Kljub kritikam igre je Sneijder pohvalil trenerja Arsenala Mikela Arteto, obenem pa znova namignil, da zasedba londonskega kluba ni vrhunska. 

Trener Arsenala Mikel Arteta
Trener Arsenala Mikel Arteta
FOTO: AP

"Še enkrat sem pogledal igralce Arsenala, oziroma spisek nogometašev za tekmo z Atleticom in lahko rečem, da si Arteta že zasluži spomenik," je dejal po tekmi. "Preprosto nima vrhunskih posameznikov, a s to ekipo uspe nadigrati Atletico, kar je izjemno."

Arsenal čaka nasprotnika v finalu

Ne glede na Sneijderjeve komentarje se Arsenal zdaj veseli drugega finala Lige prvakov v svoji zgodovini – prvič so do zaključnega dejanja prišli leta 2006. 

Londonska ekipa je bila v letošnji sezoni izjemno zanesljiva: dobila je vseh osem tekem v skupinskem delu in ostala neporažena v celotnem tekmovanju. Na poti do finala je v 14 tekmah prejela le šest zadetkov.

Statistika po koncu tekme med Arsenalom in Atletico Madridom
Statistika po koncu tekme med Arsenalom in Atletico Madridom
FOTO: Sofascore.com

Artetova zasedba v finalu čaka zmagovalca dvoboja med PSG-jem in Bayernom. Na prvi tekmi prejšnji teden je francoski prvak in branilec naslova slavil s 5:4.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
nogom et liga prvakov arsenal

KOMENTARJI2

Uporabnik-1442225
06. 05. 2026 08.28
Kdaj pa je hripavi igral atraktivno?
Lock Down
06. 05. 2026 08.19
Še kako prav ima. Nobena od teh dveh ekip si s tako igro ni zaslužila finala. Medtem ko se v drugem polfinalu igra atomski nogomet, pa bo ena vrhunska ekipa žal izpadla.
