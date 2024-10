Šokiran Leipzig ostaja brez točke: Po tekmi sem skoraj brez besed

Po tekmi je bil trener Nemcev Marco Rose razumljivo razočaran: "Na koncu se moramo zavedati kakovosti, ki jo ima Juventus, še posebej pri drugem golu Dušana Vlahovića. Vendar se nismo dobro branili v dveh trenutkih in nismo bili natančni pri svojih priložnostih. To je težka lekcija, a poskrbeti moramo, da se naučimo iz vsega, kar se je danes zgodilo. Nimamo druge možnosti. Poskusili se bomo izboljšati in na naslednji tekmi take vrste izkoristili svoje priložnosti za zmago."

Tudi kapetan njegovega moštva Willi Orban je po obračunu obžaloval marsikaj: "Nisem igral na mnogih tekmah, kot je bila ta. Po tekmi sem skoraj brez besed. Igrali smo proti dobri ekipi, ki je bila odlična v drugem polčasu. Po rdečem kartonu in enajstmetrovki se je zdelo, da gre vse v našo korist, vendar smo vse to zapravil zaradi preprostih napak. Izkoristili so vsako majhno napako, ki smo jo naredili. Zdaj smo žal pri nič točkah po dveh tekmah in izjemno razočarani smo. Še vedno pa je ostalo šest tekem do konca."