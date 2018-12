Solari odgovoril na Ronaldove besede: 'Cristiano je naš za vedno'

Ne pozabite na prenosa tekem Lige prvakov na Kanalu A in VOYO. Nocoj, v torek, si boste lahko ob 20.40 ogledali izjemno zanimiv obračun Liverpoola in Napolija z Anfielda, kjer se bo odločalo o potniku v osmino finala. V sredi prenašamo gostovanje Bayerna pri Ajaxu, kar bo neposreden obračun za prvo mesto v skupini.

Ni običajno, da ima trener madridskega Reala novinarsko konferenco še pred zadnjim treningom za tekmo Lige prvakov, toda SantiagoSolari se je za to potezo odločil pred obračunom s CSKA Moskvo na Bernabeuu. V skupini G je že vse odločeno, saj si je branilec naslova že zagotovil prvo mesto, a ekipa slovenskega reprezentanta Jaka Bijola s soigralci v Madrid prihaja z zadostnim motivom boja za tretje mesto, ki prinaša vstopnico za izločilne boje Lige Evropa.

Solarijev Real se na zadnji preizkušnji Primere Division pri Huesci (1:0) ni izkazal. Ob minimalni zmagi, za katero je zadel Gareth Bale, je imela zadnjeuvrščena ekipa španskega prvenstva celo kopico priložnosti, ki jih ni izkoristila. A bolj kot neprepričljiva predstava v prvenstvu so na novinarski konferenci odmevale ponedeljkove besede Cristiana Ronalda, ki je v intervjuju za La Gazzetto dello Sport dejal, da je pri Juventusu vzdušje bolj "družinsko" in da so člani Torinčanov še bolj skromni oziroma ponižni, kot to velja za Real.

'Cristiano je živa zgodovina Madrida'

"Če menim, da je naša slačilnica ponižna? Ponižnost je vrlina velikih in slačilnica Madrida je velika in ponižna, to je tudi dokazala. Velika je, ko gre za vse vrednote športa,"je na torkovi novinarski konferenci povedal Solari."Cristiano je naš za vedno, je živa zgodovina Madrida in o njegovih občutkih ne more soditi nihče, so njegovi, pripadajo njegovi intimi," je nadaljeval argentinski trener, ki je po zamenjavi Julena Lopeteguija dobil pogodbo do leta 2022.

Na vprašanje, če bi raje osvojil La Ligo ali Ligo prvakov, je odgovoril, da bi najraje osvojil oba naslova, glede (ne)igranja Iscain Marca Asensia pa je medijem predlagal, naj preberejo lastne članke.

Nikoli ni razumel igranja na le en naslov

"Kaj bi raje osvojil? Oba naslova (Ligo prvakov in La Ligo, op. a.), nimam želja in tu sta tudi pokal ter svetovno klubsko prvenstvo. Vsa tekmovanja nas morajo ohraniti žive, s tekmovalnim predznakom. Tega, da greš le na en naslov, nikoli nisem dojemal tako, všeč so mi vsi in zanje se moramo potegovati. Smo živi v vseh tekmovanjih. Upajmo, da bo tako do konca,"je nadaljeval Solari, o Iscu in Asensiu pa medijem vrnil žogico: "Zakaj ne igrata veliko? Ne bereta medijev, če bi jih brala, bi vedela, da sem na to vprašanje že odgovoril. Preberite se med sabo."

Nekaj nejasnosti je okoli odsotnosti bočnega branilca Marcela, Solari pa si je zaželel, da bi si Brazilec kmalu opomogel in pomagal soigralcem.

Iskanje optimalne psihične in telesne pripravljenosti za vsako tekmo

"Upam, da bomo lahko kmalu računali nanj. Pomembno je, da bo ob povratku lahko kontinuirano igral, konstantno, da bo nabrušen in v dobrem stanju. Fantastičen nogometaš je, a nič nam ne bo pomagalo, če bo lahko igral le nekatere tekme, drugih pa ne,"še pravi Solari.

"Poskušali bomo dati vse od sebe na vseh tekmah, veliko jih je in zelo so na kupu. Težko je vsakodnevno doseči enako raven na tekmah, na tem delajo trenerji največjih. K temu je treba prišteti še reprezentančne tekme. To je izziv, lep del te službe: da dosežeš, da so optimalno psihično in telesno pripravljeni, da se spopadejo s katero koli tekmo. V vsako tekmo gremo z željo, da spoštujemo našo lastno zgodovino in tekmovanje. Vsako tekmo postavimo tako, da želimo zmagati."

