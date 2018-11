Solari pred tekmo z Romo pod pritiskom: 'Dela Lopeteguijeve napake'

Njegov naslednik Santiago Solari prve tekme od potrditve, da mu je predsednik Florentino Perez zaupal stalno službo, ne bo ohranil v lepem spominu. AS mu je po sobotnem porazu naštel kar nekaj "grehov", med njimi tudi kritje hrbta nerazpoznavnemu valižanskemu zvezdniku Garethu Balu , ki so ga označili kar za "večno zaščitenega".

Dnevnik AStako kot večina madridskih medijev (še) ni končal z analizami prepričljivega poraza madridskega Reala z Eibarjem , ki je razgalil vse pomanjkljivosti belega baleta na prvenstveni tekmi na stadionu Ipurua (0:3). Belemu baletu naklonjene medije skrbi predvsem to, da je predstava članske ekipe v Baskovski pokrajini močno spomnila na tiste, ki so jih aktualni evropski prvaki prikazovali v zadnjih tednih vladavine baskovskega trenerja Julena Lopeteguija .

Solari se ga ni upal posesti na klop

"Pritoževal se je v Kijevu (ob zmagi Reala nad Liverpoolom v finalu Lige prvakov, op. a.), zahteval je, da bi vedno igral. 'Moram igrati vse tekme,' je dejal Bale, ki ga je dvignil gol s škarjicami, ki ga je zabil Liverpoolu,"se spominja madridski športni časnik. "Od 19. septembra pa je zabil le en gol. Na šestih tekmah pod Lopeteguijem ni zadel. Solari je prišel in ga javno opozoril, od njega zahteval več, a se ga ni upal posesti na klop. Na Ipurui je kljub poraznim številkam madridsko enajstico proti Eibarju (21 izgubljenih žog, samo deset podaj na nasprotni polovici) na igrišču zadržal vseh 90 minut. Tudi Solari je padel pod valižanski kamen."

BALE

Kot "čudno" so označili tudi Solarijevo rešitev z Danijem Ceballosom, ki je na severovzhodu države neuspešno nadomeščal poškodovanega Casemira. Lopetegui je na položaju nezamenljivega Brazilca poskusil s Tonijem Kroosom, a naj bi Nemec hladnokrvno zavrnil zdaj že bivšega trenerja. AS se čudi, zakaj priložnosti nista dobila bolj naravni Casemirovi zamenjavi Marcos Llorente (ni bil niti vpoklican) in Federico Valverde.

'Taktično ga je razmontiral'

"Kljub temu, da ga je (trener Eibarja Jose Luis, op. a.) Mendilibar taktično 'razmontiral' z zadušljivim pritiskom, Solari ni znal izkoristiti 15 minut premora, da bi ekipo ponovno spravil v red. To se je, denimo, pripetilo tudi Lopeteguiju v Moskvi (1:0). Tudi na Pizjuanu, ko so (na tekmi s Sevillo, op. a.) v prvem polčasu padli trije goli (3:0). Solari ne samo da ni dvignil Madrida, Eibar je v 51. minuti zabil za 2:0 in 3:0 pet minut kasneje," še piše dnevnik AS, ki omenja neposrečene menjave (Iscoje v 62. minuti zamenjal Luka Modrića, že prej pa je poškodovanega Alvara Odriozolozamenjal Daniel Carvajal).

"Vstop Viniciusa v 73. minuti namesto (Marca) Asensia ni spremenil ničesar. Estetična poteza, ki skorajda nič ne koristi Brazilcu in pod pritisk ponovno postavlja Asensia, ki ne stori koraka naprej. Določeno nepremičnost z menjavami je kazal tudi Lopetegui,"dodaja AS.