Solari: Real ima vedno več kandidatov kot Julia Roberts

V taboru Reala so opravili z novinarsko konferenco pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov z Ajaxom. Bolj kot o nasprotniku so se španski novinarji ukvarjali s stanjem duha v ekipi Reala, potem ko so galaktiki dvakrat zapored izgubili z Barcelono. Tako si izpadli iz kraljevega pokala in praktično že izgubili možnosti za naslov v domačem prvenstvu. Prenos torkove tekme bo na Kanalu A in VOYO ob 20.40.

Solari si je na zadnji novinarski konferenci privoščil zanimivo primerjavo z Julio Roberts. FOTO: AP "Želimo si zmagati, napredovati v četrtfinale. Ekipa ima karakter. In v torek je na sporedu Liga prvakov," je bilo glasno sporočilo trenerja Reala Santiaga Solarija. Poraza z Barcelono in izguba (praktična, ne še teoretična) možnosti za naslov v domačem prvenstvu so sicer močno zamajali Argentinčev stolček na mestu glavnega trenerja galaktikov. Na novinarski konferenci pred domačo tekmo z Ajaxom se je že moral zagovarjati o stanju v ekipi, eno od vprašanj pa je bilo tudi, če je res, da v ozadju na trenersko mesto že čaka nekdanji trener Reala Jose Mourinho. "Ta klub je vedno imel več kandidatov kot Julia Roberts (hollywoodska igralka, op. p.). To se mi zdi nekaj običajnega," je bil jasen Solari. Argentinec na klopi Reala je dejal, da je vzdušje v ekipi Reala kljub bolečima porazoma z blaugrano dobro. "Vzdušje v garderobi je zelo močno, ta ekipa premore precej karakterja. To ne pomeni, da si zadovoljen, toda miren, saj je ekipa opravila dobro delo kljub porazom. Ko ne zmagamo, nismo srečni. Koledar je pač tako hotel, da imamo precej zaporednih in nič kaj lahkih tekem," je pristavil Solari. Vinicius je bil eden najboljših posameznikov na zadnjih tekmah Reala in bo močen adut Solarija tudi na tekmi z Ajaxom. FOTO: AP Ta na tekmi z Ajaxom, kjer bo Real branil prednost s prve tekme (2:1), ne bo mogel računati na kaznovanega kapetana Sergia Ramosa. "Žal mi je, da ne bom mogel računati nanj. Za nas je zelo pomemben igralec, je naš vodja. Toda imamo igralce, ki ga lahko nadomestijo. O kazni ne bi razglabljal. Odločil je pristojni organ," je razložil Solari. Real bo zdaj vse sile (in upe) tako kot v lanski sezoni vložil v Ligo prvakov, kjer lovi četrti zaporedni naslov prvaka. "Tudi v Ligi moramo ostati tekmovalni. V Ligi prvakov pa je treba odigrati v torek in napredovati," je opozoril Solari. Eden glavnih Argentinčevih adutov je mladi BrazilecVinicius Jr., ki je pri vsega 18 letih (po mnenju Mourinha) najboljši igralec Reala ta hip. Tega Solari ne vidi kot nekaj zaskrbljujočega. "To, da tako mlad igralec daje toliko zadovoljstva takemu klubu, je lahko le dobra novica," je prepričan Solari, ki se tudi tokrat ni mogel izogniti vprašanju o manku Cristiana Ronalda, ki je pred sezono 2018/19 prestopil v torinski Juventus. "Cristiano je živa zgodovina tega kluba in to, kar mu je uspelo, je v vitrinah. Tisti, ki smo tukaj, moramo delati najbolje, kar se da," je zaključil Solari. Osmina finala Lige prvakov, povratna tekma, Madrid (prenos v torek ob 20.40 na Kanalu A in VOYO): Real Madrid - Ajax -:- /2:1/

/izid prve tekme/