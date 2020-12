Solskjaer pred domačim spopadom s finalisti iz Pariza: Da, trenutno raje igramo na tujem

Manchester United v tej sezoni blesti predvsem na gostovanju. Dobil je osem zadnjih tekem na gostovanjih in se ob tem štirikrat vračal po rezultatskem zaostanku. "Ekipa vedno znova kaže, kako veliko srce ima, in kako močan karakter. Ni lahko tako serijsko zmagovati na tujem in tudi vsekakor ni enostavno vračati se po zaostanku. Vse to govori, da treniram prave fante ," je otoškim medijem hitel pripovedovati trener Ole Gunnar Solskjaer , ki pa se zaveda, da je njegovo moštvo precej bolj ranljivo na domačem travniku.

"Prazen Old Trafford seveda za nas ni nikakršna prednost. Prej obratno. A to ne sme biti noben izgovor pred dvobojem s Parižani, ki jih mimogrede zelo spoštujem, a se jih ne bojim. Hlač prav gotovo ne bomo slekli predčasno, lovili bomo zmago, ki bi nam že tudi teoretično prinesla napredovanje, a bi bili na nek način zadovoljni tudi z remijem, ki bi nas ohranjal v prednosti pred tekmeci," je bil iskren Norvežan na klopi rdečih vragov, ki z ekipo morda ne blesti v domačem prvenstvu, v Ligi prvakov pa so rezultati že bolj prepričljivi. "Ekipa napreduje, to je najpomembneje. Mislim, da igramo iz tekme v tekmo bolje in se približujemo tistemu nivoju, ki bi ga radi nato ohranjali dlje časa. Motiv proti Parižanom bo najvišji možni, saj prihaja zvezdniška ekipa, proti kateri se želimo dokazati. Težko bo, a zaupam fantom. Gremo na zmago," je še poudaril Ole Gunnar Solskjaer.

Parižani po zmagi nad Leipzigom spet živi

PSG, finalist zadnjega finala Lige prvakov, je bil pred prejšnjo tekmo v nezavidljivem položaju in je visel z uvrstitvijo v osmino finala. Zmaga proti Leipzigu je bila zato nujna in serijskim francoskim prvakom se je uspelo izviti iz najhujšega in ekipa Tuchla ima enakovredne možnosti kot tekmeci. Ob morebitni zmagi na Otoku pa bi bili Parižani že zelo blizu izločilnim bojem. "Vse imamo v svojih rokah. To smo si med drugim tudi želeli. Preživeli smo tekmo vseh tekem proti Leipzigu, kjer z igro nismo blesteli, a je to kar normalno, saj je svoje naredila teža bremena rezultata. Uspelo nam je osvojiti tri točke in sedaj bomo na Old Traffordu malo bolj sproščeni in posledično pričakujem boljšo igro v polju," je za L'Equipe razlagal Nemec na francoski klopi, ki večjih težav, glede na tekmo z Leipzigom, nima.