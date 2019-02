Solskjaer bo ostal trener Uniteda, če rdeči vragi izločijo PSG

Manchester United v osmini finala Lige prvakov čaka Paris Saint-Germain, kar obeta zelo zanimiv in izenačen dvoboj. Gre za dve vrhunski moštvi, a le eno bo napredovalo. PSG je v zadnjih sezonah zelo ambiciozen, kar se tiče Lige prvakov, veliko denarja so bogati lastniki vložili v moštvo, da bi enkrat stopili na evropski vrh. Veliko težave za pariško moštvo predstavlja dejstvo, da bo dvoboja z Unitedom zaradi poškodbe izpustil prvi zvezdnik Neymar.

A pri Unitedu se ne ozirajo na težave tekmecev. Ole Gunnar Solskjaer je preporodil moštvo, potem ko so v klubu odpustili Joseja Mourinha. Solskjaer še ni doživel poraza, moštvo je zmagalo na osmih tekmah, enkrat so remizirali. Norvežan je na nek način le v.d. trenerja do konca sezone, ko so nameravali pri klubu poiskati trajnejšo rešitev. Glede na rezultate je Solskjaer primerna izbira in kot poroča časnik The Sun bo dobil možnost, da vodi rdeče vrage tudi v prihodnje, a le pod enim pogojem. United mora v Ligi prvakov izločiti PSG.