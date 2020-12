Klub na strani Cavanija: Niti slučajno ni želel nič slabega

V torek, 1. decembra, se nam na Kanalu A in VOYO pridružite ob spremljanju obračuna iz bližnjega Liverpoola, kjer bo pri istoimenskem angleškem državnem prvaku gostoval nizozemski velikan Ajax. S prenosom začnemo ob 20.40, tako kot v sredo, 2. decembra, ko si boste lahko ogledali spopad Man. Uniteda in PSG na Old Traffordu.

Slednjo že preiskuje Angleška nogometna zveza (FA), ki bo skorajda zagotovo kaznovala Cavanija vsaj s kakšno tekmo prepovedi igranja, sploh če se spomnimo enega največjih rasističnih incidentov tega tisočletja v Premier League, ko je napadalec Liverpoola in Cavanijev rojak Luis Suarez na ligaški tekmi leta 2011 večkrat uporabil besedo "negrito" med derbijem z Unitedom, ko se je v kazenskem prostoru prerival s temnopoltim branilcem "vragov", Francozom Patricom Evrajem . Takrat v Manchestru niso pokazali nikakršnega razumevanja do pojasnil Suareza, da ima beseda v Južni Ameriki in na Karibih ljubkovalni pomen, trenutni član Atletico Madrida pa je moral počivati kar na osmih tekmah.

'To je bil zgolj ljubeč pozdrav'

Cavani se je pred sredinim spopadom s Paris Saint-Germainom sicer nemudoma opravičil in objavo izbrisal, a bi lahko po zadnjih informacijah z Otoka počival na treh tekmah pod okriljem FA.

"Edinsonu je resnično globoko žal za napako, ki jo je storil,"je pred dvobojem s PSG v prvih izjavah po izbruhu medijskega viharja dejal Solskjaer. "Niti slučajno ni želel nič slabega, to je bil zgolj ljubeč pozdrav njegovemu prijatelju, a pojasnili smo mu, da ga FA prosi, da to pojasni. Sodeloval bo z njimi, mi pa ga bomo podpirali. Situacija je nesrečna. Ravno je prišel iz Urugvaja v to državo, tam pa tako izkažeš drugačno čustvo kot mi tukaj, a podpirali ga bomo in podpiramo tudi FA, ker je pomembno, da ga je FA prosila za pojasnila. V boju proti diskriminaciji želimo sodelovati z vsemi. Videl sem, kako je Gary (nekdanji branilec in kapetan Uniteda Neville, op. a.) dejal nekaj v smislu, da bi morali vse igralce, ki pridejo iz drugih kultur, morali izobraziti, Edinson pa se je naučil zgrda."

Pozorni tudi na psihološko pripravo

Pred morda že odločilno tekmo v boju za osmino finala, je Solskjaer priznal, da bi na Cavanija vse skupaj lahko vplivalo, medtem ko se pripravlja na prvi spopad s klubom, ki ga je zapustil kot najboljši strelec v njegovi zgodovini.

"Edinson je pripravljen za igro. Danes in jutri bomo delali na tem, da bo z glavo pri stvari, in da bo pripravljen za tekmo. Dobil je lekcijo, to bi nanj lahko vplivalo, a to bo moral postaviti na stranski tir, ko se tekma začne. Najboljši igralci za nekaj časa odmislijo takšne stvari. Zanje je nekaj posebnega igrati proti PSG, njegovemu staremu klubu, kjer je najboljši strelec, zato bo to nanj vplivalo s psihološkega vidika, a če ga dobro poznam, mu bo to dalo le še dodatno energijo,"je nadaljeval Solskjaer.

De Gea se vrača

Norveški trener je potrdil, da bo na voljo za obračun na Old Traffordu tudi španski vratar David de Gea, ki je blestel na prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni, ki ga je v Parizu tako kot lani, ko je bila na sporedu povratna tekma osmine finala, spet dobil United. De Gea je sicer tekmo s Southamptonom predčasno končal zaradi težav s kolenom.

"David je danes dobro treniral, zato je na voljo za tekmo. Ko napočijo večeri Lige prvakov in se prižgejo žarometi, četudi ni navijačev, si vsi igralci želijo biti tam. Danes je bila naša skupina igralcev na treningu ogromna, vsi so dvignili svoje roke in so na voljo,"je poseben čar Lige prvakov, ki ni ugasnil niti v "koronskih" časih, še izpostavil Solskjaer.