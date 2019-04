Solskjaer spet na zelenici Camp Noua: 'Spomini so fantastični'

Poleg tekme z Bayernom in neverjetne zmage v finalu Lige prvakov leta 1999 se je Ole Gunnar Solskjaer na svoji novinarski konferenci na kultnem barcelonskem stadionu Camp Nou spominjal tudi bolj "svežih" dogodkov, gostovanja Manchester Uniteda pri Paris Saint-Germainu , kjer so "rdeči vragi" na letošnji povratni tekmi osmine finala uprizorili zgodovinski preobrat ter se prebili v četrtfinale.

Na Camp Nouu le še dvakrat, obakrat kot gledalec

"Brez dvoma je čustev veliko. Spomini so fantastični,"je ob ponovnem obisku katalonske prestolnice v ponedeljek povedal Solskjaer."Le takrat sem bil na Camp Nouu. Dobro, to ne drži povsem, saj sem bil na tribunah leta 2016, ko sem si s sinom ogledal tekmo z Real Madridom. Minuli teden pa sem bil v častni loži za tekmo z Atleticom."

Solskjaer je spet ponovil, da bo njegovim fantom za navdih dovolj pogled v bližnjo preteklost, ko so po porazu pred domačimi navijači z 0:2 premagali PSG v Parizu s 3:1 ter napredovali v četrtfinale. Tokrat morajo nadoknaditi še manjši zaostanek.

'Morali bomo zadeti, če se nam bo ponudila priložnost'

"Ta spomin na tekmi s PSG bo igralcem pomagal, vemo pa, da bo težko. Ni minilo veliko časa (od gostovanja v Parizu, op. a.), pa še za gol smo tokrat boljši,"je bil dobro razpoložen Solskjaer. "Jasno je, da bomo morali zadeti, če se nam bo ponudila priložnost. Na prvi tekmi smo jih imeli nekaj, a če ne streljamo na gol, ne moremo storiti ničesar. Vemo, da imamo napadalce, ki lahko zadenejo,"dodaja Skandinavec.

Ta je s seboj v Katalonijo pripeljal tudi nekdanjega napadalca Barce Alexisa Sancheza, nared za tekmo naj bi bila tudi vezist Nemanja Matićin branilec Matteo Darmian.

Ne pričakuje obrambnega Uniteda

"Če je tu, potem pomeni, da lahko igra," je o čilskem napadalcu dejal Solskjaer. "Res se vrača po težji poškodbi in res je tudi, da njegova sezona ni bila ravno bleščeča. Zanj je to pomembna tekma in upamo, da bo prikazal dobro predstavo. Na prvi tekmi nismo imeli nadzora in to je proti Barci 'hendikep'. Ne moremo igrati 80:20. Če (Philippu) Coutinhu ali (Luisu) Suarezu prepustiš posest, potem jim olajšaš ustvarjanje nevarnih situacij v napadu. Pričakujem, da se ne bomo 'povlekli' nazaj."

Solskjaer je še povedal, da so njegovi varovanci "višji in močnejši" od torkovih tekmecev. Namignil je tudi, da bi bili Otočani v primeru podaljška prav tako v prednosti, Barcino igranje na protinapade pa bi bilo po njegovem mnenju "v nasprotju s klubskim DNK".

'Ne smeš se zanašati le na usodo'

"Igrati moramo mirno, saj imamo čas za preobrat. Ne smemo tudi prejeti gola," je ključne vidike tekme izpostavil Solskjaer. "Kaj bom rekel igralcem pred prihodom na igrišče? Da če pustiš srce na igrišču, potem dosežeš tisto, kar si zaslužiš. Za napredovanje si moraš to zaslužiti. Ne smeš se zanašati le na usodo. Vemo pa, da se bomo morali kolosalno potruditi, saj je Barcelona v zadnjih letih najboljša. Morali bomo biti zelo zbrani. Ena reč je prepričanost, druga pa zbranost. Zelo pomembno bo tudi, da zadenemo prvi."

Nekaj vprašanj je bilo namenjenih tudi usodi Paula Pogbaja, ki je bil v zadnjih sezonah že nekajkrat blizu prestopu tako k Barceloni kot k njenem večnem tekmecu Real Madridu.

"Pozorni smo na visoko raven predstav, ki jih prikazuje, ne pa na to, če bi lahko odšel. Lahko govorim le o tekmi proti Barceloni. V tem smislu bo Pogba igral na svoji najvišji ravni. Ne verjamem, da bi moralo navijače v teh trenutkih skrbeti,"je še povedal Solskjaer.

