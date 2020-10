Solskjaer komaj čaka na Cavanija

Manchester United je uspešno začel z nastopi v Ligi prvakov, saj so rdeči vragi odnesli točke in pomembno zmago iz Pariza. Na stadionu Park Princev je United z 2:1 premagal Paris Saint-Germain. Tekmo je z golom v 87. minuti odločil Marcus Rashford. V Premier League pa jim ne gre povsem po načrtih, po štirih tekmah (odigrali so tekmo manj od konkurentov) so le na 15. mestu lestvice, z dvema zmagama in dvema porazoma. Sezona bo še dolga, trener Ole Gunnar Solskjaer pa velike upe polaga v napadalca Edinsona Cavanija, ki je kot prosti igralec okrepil United v prestopnem roku, a še ni zaigral v rdečem dresu.