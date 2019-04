Solskjaer: Proti PSG nismo imeli sreče s sodnikom

Torkov četrtfinalni obračun med Liverpoolom in Portom si boste lahko ob 20.40 ogledali samo na Kanalu A in VOYO. Vljudno vabljeni v našo družbo!

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer se je pred sredino tekmo z Barcelono spomnil tudi odmevnega napredovanja svojih "rdečih vragov" v prvem krogu izločilnih bojev, ko je United pregovorno vstal od mrtvih v Parizu in v zadnjih minutah izločil favorizirani Paris Saint-Germain . Veliko je v zadnjem času govora tudi o francoskem vezistu Uniteda Paulu Pogbaju , o katerem je Solskjaer dejal, da bo proti Kataloncem dokazal svojo vrednost in poleti ostal član kluba z Old Trafforda, četudi ga vedno pogosteje in glasneje povezujejo z Real Madridom .

'Pogba pri Man. Unitedu tudi naslednjo sezono'

"Njegova tekma s PSG ni bila njegov največji trenutek. Osredotočen je le na igranje in ne vidim drugega kot to, da bo pri Man. Unitedu igral tudi naslednjo sezono. Paul lahko v svoji najboljši izvedbi vodi igro in pričakuješ, da bo vtisnil svoj pečat,"je nadaljeval Solskjaer.

Med najbolj izpostavljenimi posamezniki "čudeža v Parizu" je bil sicer branilec Christopher Smalling, ki je uspel ustaviti domačega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Tokrat ga čaka Lionel Messiv vrstah Kataloncev, ki v štirih poskusih do sedaj še niso osvojili Old Trafforda.

Smalling: Kar naj pridejo!

"To je nekaj, česar se je potrebno veseliti,"je dejal Smalling. "V tej sezoni sem imel to srečo, da sem se pomeril s (Cristianom) Ronaldom in Mbappejem. To so vse izzivi, ki se jih veselim, veselijo se jih vsi igralci. Jaz pravim: 'Kar naj pridejo!'"

Solskjaer je v torek še dejal, da še ni povsem opustil možnosti, da bi v igro lahko poslal obrambnega vezista Nemanjo Matića. Srb v torek zjutraj sicer ni treniral, medtem ko bodo poškodovani gleženj napadalca Marcusa Rashforda še pregledali na dan tekme, tudi angleški reprezentant v torek ni opravil celotnega treninga. Po nedeljski poškodbi na treningu bo skorajda zagotovo manjkal pomembni srednji vezist Ander Herrera, kljub nedavnemu povratku naj bi tekmo izpustil tudi nekdanji napadalec Barce Alexis Sanchez.

McTominay pred izzivom kariere

Zaradi težav s poškodbami bi lahko priložnost od prve minute spet dobil produkt klubske šole Scott McTominay, ki se bo moral spopasti s precej izkušenejšima kolegoma Sergiom Busquetsom in Ivanom Rakitićem, v ekipi za tekmo je tudi 18-letni vezist James Garner.

Norveški trener je tudi opozoril varovance, da naj ne nasedejo "trikom" gostov, zaželel si je tudi "nekaj sreče" s sodnikom, to bo v sredo zvečer Italijan Gianluca Rocchi. United je sicer na povratni tekmi s PSG v Parizu napredoval po zaslugi najstrožje kazni, ki jo je v njihovo korist po ogledu posnetkov VAR dosodil slovenski sodnik Damir Skomina, za zmago s 3:1 jo je izkoristil Rashford.

Pozor na 'trike' Kataloncev

"Naučili smo se nekaj iz tiste tekme s PSG. Igralci so o tem govorili ‒ o tem, kako so nas potegnili v to, da smo delali prekrške,"se je neuspešnega prvega dvoboja z Old Trafforda, ki je prinesel njegov prvi poraz na klopi Uniteda, še spomnil Solskjaer.

"V štartih za žogo moraš biti bolj potrpežljiv, nekateri od teh igralcev bodo imeli nekaj trikov v rokavih, nekaj pametnih igralcev je. Nismo imeli sreče s sodnikom proti PSG, ko bi jim moral izključiti enega igralca, zato upamo, da bomo tudi glede tega imeli nekaj sreče,"je še povedal.

