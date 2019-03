Solskjaer na misiji nemogoče spomnil na Unitedovo leto 1999

Kakšne drame so videli navijači v Ligi prvakov, poslovili so se nogometni velikani kot so Real Madrid, Roma, PSG, Borussia Dortmund, v igri pa ostajajo Tottenham, Ajax, Man United in Porto. United je postal prvi klub, ki je napredoval v izločilnih bojih Lige prvakov, potem ko je doma izgubil z dvema ali več goli (0:2). Na drugi strani PSG ne najde poti v bližino tako težko pričakovanega pokala, to je tretja zaporedna sezona Parižanov brez četrtfinala v LP, nazadnje je to uspelo Laurentu Blancu.

United je edini poraz, odkar je Joseja Mourinha zamenjal Ole Gunnar Solskjaer, doživel prav proti Paris Saint-Germainu. Na vseh ostalih tekmah v vseh tekmovanjih pa ne poznajo poraza. Povratna tekma osmine finala Lige prvakov je bila na Parku princev in rdeči vragi so za preboj potrebovali manjši čudež. Morda so se spomnili na leto 1999, ko je United v Ligi prvakov nadomestil dva gola zaostanka v Torinu in izločil Juventus (2:3) v polfinalu. Nato so rdeči vragi v finalu premagali še favorizirani Bayern (2:1) in osvojili "kanto" Lige prvakov. Bavarci so vodili z 1:0 vse do sodnikovega podaljška, nato sta gola v 91. in 93. minuti gola dosegla Teddy Sheringham in že omenjeni Solskjaer.

In Solskjaer je bil prvi, ki je verjel, v uspeh na misiji nemogoče, tako kot njegovi igralci, ne glede na številne poškodbe. "Vedno smo verjeli, da je to mogoče. To je ta klub, to je kar počnemo. To je enostavno Manchester United. Sir Alex Ferguson je prav tako vesel in ponosen. Lahko gremo do konca, vendar moramo počakati na žreb. Vsi tekmeci so močni," je po tekmi dejal Norvežan.