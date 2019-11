Son golov v Beogradu ni slavil zaradi Gomesa: Res mi je žal

A začel jo je in odigral izvrstno ter se razveselil novih zadetkov ob pomembni zmagi Spursov, ki so se s sedmimi točkami ob že uvrščenem Bayernu (12 točk) zdaj Zvezdi (4) in Olympiakosu (1) oddaljili na skorajda že odločilno razdaljo v lovu na osmino finala. Son je po obračunu priznal, da zaradi "spoštovanja" ni želel slaviti po nobenem od svojih dveh zadetkov, po prvem je pogledal v kamero in s sklenjenima rokama, kot bi molil, na nek način prosil odpuščanja.

Po tem, ko si je po njegovem drsečem startu minuli konec tedna gleženj težje poškodoval portugalski vezist Andre Gomes , je bil Tottenhamov napadalec Son Heung-min povsem na tleh. Z rdečim kartonom, ki so mu ga nato naknadno izbrisali, je užaloščen zapuščal zelenico na tekmi z Evertonom v Liverpoolu in porajala so se vprašanja, če bo objokani Južnokorejec v Beogradu sploh začel tekmo proti Crveni zvezdi .

'Pošiljam mu najlepše želje'

"Nisem želel proslavljati, ker sem le želel spoštovati težko situacijo," je Son po tekmi izjavil za Viasport in nadaljeval: "Seveda mi je še vedno zelo, zelo žal za to situacijo. Bilo je res, res težkih par dni. Zavedam se, kakšno srečo imam. Ljudje okoli mene: navijači, klub, trenerski štab, igralci ... Vsi so mi zelo pomagali. Upam, da si bo Andre Gomes kmalu opomogel in pošiljam mu najlepše želje."

Glede tega, da je Sona postavil v začetno enajsterico, se je po obračunu razgovoril tudi zadovoljni trener finalistov minule sezone Lige prvakov Mauricio Pochettino.

TEKMA

Zmes vseh okoliščin

"To vprašanje ni povzročalo velikih težav. Težavo so imeli vsi ostali, ne le 'Sonny', vsi na igrišču. Zelo nam je žal zaradi tega, kar se je zgodilo Andreju, a smo hitro šli naprej. Pomagali smo mu iti naprej. Bila je zmes vsega, ne le poškodba, tudi rdeči karton, kako smo ostali brez treh točk (Everton je nato v enem zadnjih napadov izenačil na 1:1, op. a.). Hitro je šel naprej in pomagali smo mu pri tem, danes pa je zadel dvakrat in ekipi pomagal do treh točk, kar je bila najpomembnejša stvar."

In domači tabor? Zvezdin trener Vladan Milojevićje objokoval zapravljeni priložnosti pri izidu 0:0 oziroma 0:1, slikovito se je tudi izrazil ob komentiranju visokih pričakovanj, češ da v Srbiji vsi pričakujejo, da bodo bili brez denarja vseeno "v ferrariju".

'Takšen narod smo'

"Imeli smo izjemno priložnost pri 0:0, nato smo bili kaznovani. Imeli smo jo (priložnost, op. a.) tudi pri 0:1, a nam ni uspelo. Čestital bi igralcem za prikazano tekmo," je na novinarski konferenci začel Milojević. "Poraz ni prijeten, a takšen ni niti en. Če je rezultat realen ali ne ... Iz takšnih porazov se lahko le veliko naučite. Tottenham je fenomenalna ekipa, ob Bayernu je raven nad (Zvezdo, op. a.), po vseh parametrih je na izjemno visoki ravni. Težimo k temu in želimo priti na takšno raven,"je nadaljeval trener srbskih prvakov.

"Tottenham, Bayern ... To sta ekipi, ki lahko zgradita stadion, ki stane toliko, kolikor pač stane. Vse je v denarju. Mi se poskušamo dvigniti v primerjavi z zadnjimi leti. To je le najkakovostnejše tekmovanje. Nismo zadovoljni le s tem, a velik uspeh je, da smo med 32 najboljšimi ekipami. Razlika je tu in bojim se, da bo finančni prepad v prihodnje še večji. Ne bi rad videl, da bi bilo vse v denarju, a to so impozantni proračuni, to se nato vidi tudi na igrišču. Igralci so želeli vse. Igrate tako, kot pač igrate, morda tudi nismo v formi, nikogar ne branim. Toda prelahko se odrečemo nekaterim igralcem. Verjamem vanje in odgovoren sem za vse. Zelo jih imam rad, jih spoštujem, delam z njimi in vem, kako jim je težko, kako dajejo vse od sebe. Sicer pa smo takšen narod, radi živimo tako, da nimamo prebite pare, pa smo v ferrariju. Smo, kjer smo, v tem ni niti laži niti prevare."

PARI

LESTVICA