Sonu se bodo izpolnile sanje številnih rojakov

V soboto se bosta v finalu Lige prvakov udarila Tottenham in Liverpool. Za angleški The Guardian je pred klubskim vrhuncem sezone spregovoril napadalec Spursov Son Heung-min, ki pravi, da je o tem sanjal vse življenje. Tekmo boste lahko V ŽIVO od 20.00 spremljali na POP TV in VOYO.

Son je bil eden od junakov Tottenhama na poti do finala. FOTO: AP Son Heung-minse spominja, kako je kot mladi deček vstajal sredi noči, da bi si lahko v živo ogledal najpomembnejšo klubsko tekmo sezone. Ve, da bodo podobno letos storili številni rojaki, za kar jim je iz srca hvaležen:“V Južni Koreji je zelo zahtevno spremljati evropski nogomet. Finale Lige prvakov se začne ob 4.00 zjutraj po našem času. Veliko ljudi ima naslednji dan službo, tako da žrtvujejo kar nekaj ur spanja. Vem, kako jim je, saj sem sam počel podobno. Zelo hvaležen sem za vsako podporo, ki jo dobim. To je tudi razlog, da na igrišču vedno dam 100 odstotkov.” 26-letnik jih je štel 17, ko je njegov rojak Park Ji-sung leta 2009 postal prvi Azijec v finalu Lige prvakov. “Spremljala ga je celotna država. Nam kot nadobudnim mladeničem je predstavljal motivacijo in hkrati tudi vzor. Poskrbel je, da sem treniral še bolj zavzeto kot prej. Vsi smo sanjali, da bi nekoč igrali v finalu,” se je mladosti spominjal Son. Liverpool - Tottenham Po njegovem mnenju je prav nekdanji vezist rdečih vragov zaslužen za to, da je v zadnjih letih v evropskem nogometnem prostoru vse več nogometašev iz Azije: “Ko je Park prišel v Evropo, tam ni bilo veliko azijskih igralcev. Javnosti je pokazal, da imamo tudi pri nas veliko dobrih nogometašev. Odprl nam je vrata, zaradi tega je bil igralcem za njim prehod na staro celino olajšan.” Strelec 20 zadetkov za Tottenham v letošnji sezoni, si želi, da bi s soigralci čim bolj sproščeno vstopili v tekmo. Po njegovem mnenju Spursov razen njih samih ni noben pričakoval v finalu, tako da je že uvrstitev vanj zelo velik uspeh. “Ko izgubiš pomembno tekmo, zna biti zelo boleče, a o tem nočemo razmišljati. V finalu bom skušali čim bolj uživati, saj prav takrat igramo svoj najboljši nogomet. Upam, da nam uspe,”je napoved za madridsko uro in pol resnice sklenil Južnokorejec. Tottenham - Liverpool