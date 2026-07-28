Španci prepričani, da je Olise na poti v Madrid, a tabor Bayerna to zanika

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Jan-Christian Dreesen je na dogodku münchenskega kluba novinarjev dejal, da s strani Reala ni bilo nikakršnega povpraševanja. Predstavniki Bayerna so že pred tem večkrat poudarili, da Michael Olise ni naprodaj. Ugibanja so se pojavila med nedavnim svetovnim prvenstvom; nekatera poročanja so namigovala, da si Olise želi prestopa in da je o tem povprašal svoja reprezentančna soigralca Kyliana Mbappeja in Aureliena Tchouamenija, ki igrata za španskega velikana.

Kylian Mbappe in Michael Olise FOTO: Profimedia

Dreesen je dejal, da je "presenetljivo, kaj vse se lahko razširi, posebej če poznaš resnico". Olise je v München prišel leta 2024 in ima sklenjeno pogodbo do leta 2029, ki pa po poročanju medijev ne vsebuje odkupne klavzule.

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Iz angleškega Crystal Palacea je prišel za 55 milijonov evrov, njegova vrednost pa se je zdaj skoraj potrojila na 150 milijonov evrov.

V Münchnu je navdušil z 32 goli in 46 podajami na 107 tekmah za Bayern. Na svetovnem prvenstvu je v dresu Francije prispeval sedem podaj.

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Olise je trenutno na počitnicah in se, tako kot njegov francoski soigralec Dayot Upamecano in angleški kapetan Harry Kane, v Bayern ne bo vrnil pred koncem azijske turneje, ki traja do 8. avgusta. Bayern bo sezono začel 22. avgusta s tekmo za nemški superpokal proti Borussii Dortmund. Prva tekma v Bundesligi ga čaka šest dni pozneje proti Stuttgartu.