Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Španci prepričani, da je Olise na poti v Madrid, a tabor Bayerna to zanika

Madrid, 28. 07. 2026 14.42 pred 12 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
M.J. STA
Vincent Kompany in Michael Olise

Izvršni direktor münchenskega Bayerna Jan-Christian Dreesen je zavrnil ugibanja, ki so Michaela Oliseja povezovala s prestopom v Real iz Madrida. Poudaril je, da francoski krilni napadalec "seveda ostaja pri bavarskem klubu", ki je osvojil naslov prvaka v Bundesligi in nemškem pokal.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: PSG preko Bayerna v veliki finale Lige prvakov
    02:47
    Iz 24UR: PSG preko Bayerna v veliki finale Lige prvakov
  • Michael Olise zabil za 2:2
    00:18
    Michael Olise zabil za 2:2
  • Michael Olise za zmago Nemcev 4:3
    00:52
    Michael Olise za zmago Nemcev 4:3
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jan-Christian Dreesen je na dogodku münchenskega kluba novinarjev dejal, da s strani Reala ni bilo nikakršnega povpraševanja. Predstavniki Bayerna so že pred tem večkrat poudarili, da Michael Olise ni naprodaj. Ugibanja so se pojavila med nedavnim svetovnim prvenstvom; nekatera poročanja so namigovala, da si Olise želi prestopa in da je o tem povprašal svoja reprezentančna soigralca Kyliana Mbappeja in Aureliena Tchouamenija, ki igrata za španskega velikana.

Kylian Mbappe in Michael Olise
Kylian Mbappe in Michael Olise
FOTO: Profimedia

Dreesen je dejal, da je "presenetljivo, kaj vse se lahko razširi, posebej če poznaš resnico". Olise je v München prišel leta 2024 in ima sklenjeno pogodbo do leta 2029, ki pa po poročanju medijev ne vsebuje odkupne klavzule. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz angleškega Crystal Palacea je prišel za 55 milijonov evrov, njegova vrednost pa se je zdaj skoraj potrojila na 150 milijonov evrov.

Preberi še Bayernov tihi posebnež, ki ruši pravila sodobne slave

V Münchnu je navdušil z 32 goli in 46 podajami na 107 tekmah za Bayern. Na svetovnem prvenstvu je v dresu Francije prispeval sedem podaj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Olise je trenutno na počitnicah in se, tako kot njegov francoski soigralec Dayot Upamecano in angleški kapetan Harry Kane, v Bayern ne bo vrnil pred koncem azijske turneje, ki traja do 8. avgusta. Bayern bo sezono začel 22. avgusta s tekmo za nemški superpokal proti Borussii Dortmund. Prva tekma v Bundesligi ga čaka šest dni pozneje proti Stuttgartu.

Razlagalnik

Odkupna klavzula je določilo v pogodbi med nogometašem in njegovim klubom, ki določa točen znesek, za katerega lahko drug klub igralca predčasno odkupi brez potrebe po pogajanjih o odškodnini. Če klub, ki želi igralca kupiti, plača ta znesek, mora trenutni klub dovoliti igralcu, da se pogaja o osebnih pogojih z novim delodajalcem. To je pogosta praksa v španski ligi, medtem ko v nemški bundesligi tovrstna določila niso tako razširjena.

Bundesliga je najvišja profesionalna nogometna liga v Nemčiji, ki velja za eno najbolj obiskanih in kakovostnih nogometnih lig na svetu. Ustanovljena je bila leta 1963, v njej pa tekmuje 18 klubov. Znana je po svojem izjemnem vzdušju na stadionih, strogi finančni disciplini klubov in velikem številu mladih talentov, ki se v tej ligi razvijejo v svetovne zvezdnike.

Kylian Mbappe je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih nogometašev svoje generacije. Je francoski napadalec, ki je s svojo izjemno hitrostjo, tehnično dovršenostjo in strelsko učinkovitostjo zaznamoval sodobni nogomet. Z francosko reprezentanco je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka, v svoji karieri pa je igral za klube, kot sta Paris Saint-Germain in Real Madrid, kjer se je uveljavil kot eden najboljših igralcev na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet liga prvakov olise

Celjani po enajstmetrovkah še naprej sanjajo Ligo prvakov

Prvi igralec mundiala želi v Madrid

24ur.com Khedira opozarja Real: Bayern je v tej sezoni z rušilno močjo
24ur.com Benjamin Šeško: Leipzig me spominja na Ljubljano
24ur.com Bayern po zaostanku do gladke zmage, do polnega izkupička tudi Oblakovi Atleti
24ur.com Oblaku bo v obrambi pomagal španski reprezentant in evropski prvak
24ur.com Darko Jorgić znova evropski klubski prvak
24ur.com Inter (pričakovano) v osmini finala, drama v Madridu brez zmagovalca
24ur.com Pravilo 50 + 1: čar ali prekletstvo nemškega nogometa?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
28. 07. 2026 19.07
Olise z bayernom lahko samo sanja o naslovu lige prvakov, z realom je to dosegljivo...preden bo sam to spoznal bo prepozno...
Odgovori
-10
2 12
NoriSušan
29. 07. 2026 17.40
Maš prav ja. Kdo je že nazadnje premagal usrandrid v ligi prvkakov
Odgovori
+3
3 0
RUBEŽ
30. 07. 2026 09.38
Kako pa kaj Davis, ki si ga preselil v štalo lani?
Odgovori
+3
3 0
NoriSušan
28. 07. 2026 15.57
Upam da ostane v Nemčiji da se ne bo blamiral s to korupcijo
Odgovori
+9
12 3
MatPaat
28. 07. 2026 17.34
Argentinsko a ne?
Odgovori
-5
3 8
MatPaat
28. 07. 2026 17.36
Pa ne se sekirat preveč saj pred 4 leti so zadevo uredili v nulo, zdaj pač ni šlo. Če si drugi si pač prvi med luzerji.
Odgovori
-6
2 8
cripstoned
28. 07. 2026 19.10
Argentina ali ropalona..saj ne ves kje so vecji hinavci in lopovi...vazno pa je da je cas pokazal da vecjih 2 sramot od obstoja zoga se ni bilo...niti kdaj bo...kako boli messi fencke oz. farsice ker so jih mediji prali ves ta cas zato pa pljuvajo in obracajo temo na real ker so nemocni do amena hahahahahha...SIUUUUUUUU
Odgovori
-6
2 8
RUBEŽ
30. 07. 2026 09.37
Cripsi se spet tolaži. Bolečina je velika. No, pa saj baletniki bodo lezos prvaki že 1. novembra, ne decembra.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897