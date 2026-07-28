Španci prepričani, da je Olise na poti v Madrid, a tabor Bayerna to zanika

Jan-Christian Dreesen je na dogodku münchenskega kluba novinarjev dejal, da s strani Reala ni bilo nikakršnega povpraševanja. Predstavniki Bayerna so že pred tem večkrat poudarili, da Michael Olise ni naprodaj. Ugibanja so se pojavila med nedavnim svetovnim prvenstvom; nekatera poročanja so namigovala, da si Olise želi prestopa in da je o tem povprašal svoja reprezentančna soigralca Kyliana Mbappeja in Aureliena Tchouamenija, ki igrata za španskega velikana.
Dreesen je dejal, da je "presenetljivo, kaj vse se lahko razširi, posebej če poznaš resnico". Olise je v München prišel leta 2024 in ima sklenjeno pogodbo do leta 2029, ki pa po poročanju medijev ne vsebuje odkupne klavzule.
Iz angleškega Crystal Palacea je prišel za 55 milijonov evrov, njegova vrednost pa se je zdaj skoraj potrojila na 150 milijonov evrov.
V Münchnu je navdušil z 32 goli in 46 podajami na 107 tekmah za Bayern. Na svetovnem prvenstvu je v dresu Francije prispeval sedem podaj.
Olise je trenutno na počitnicah in se, tako kot njegov francoski soigralec Dayot Upamecano in angleški kapetan Harry Kane, v Bayern ne bo vrnil pred koncem azijske turneje, ki traja do 8. avgusta. Bayern bo sezono začel 22. avgusta s tekmo za nemški superpokal proti Borussii Dortmund. Prva tekma v Bundesligi ga čaka šest dni pozneje proti Stuttgartu.
Odkupna klavzula je določilo v pogodbi med nogometašem in njegovim klubom, ki določa točen znesek, za katerega lahko drug klub igralca predčasno odkupi brez potrebe po pogajanjih o odškodnini. Če klub, ki želi igralca kupiti, plača ta znesek, mora trenutni klub dovoliti igralcu, da se pogaja o osebnih pogojih z novim delodajalcem. To je pogosta praksa v španski ligi, medtem ko v nemški bundesligi tovrstna določila niso tako razširjena.
Bundesliga je najvišja profesionalna nogometna liga v Nemčiji, ki velja za eno najbolj obiskanih in kakovostnih nogometnih lig na svetu. Ustanovljena je bila leta 1963, v njej pa tekmuje 18 klubov. Znana je po svojem izjemnem vzdušju na stadionih, strogi finančni disciplini klubov in velikem številu mladih talentov, ki se v tej ligi razvijejo v svetovne zvezdnike.
Kylian Mbappe je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih nogometašev svoje generacije. Je francoski napadalec, ki je s svojo izjemno hitrostjo, tehnično dovršenostjo in strelsko učinkovitostjo zaznamoval sodobni nogomet. Z francosko reprezentanco je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka, v svoji karieri pa je igral za klube, kot sta Paris Saint-Germain in Real Madrid, kjer se je uveljavil kot eden najboljših igralcev na svetu.
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