Modrić: Druga mladost? Res se počutim deset let mlajšega

Hrvat je na travnik pritekel s kapetanskim trakom, saj je Karim Benzema poškodovan, nadomestna kapetana Nacho in Marcelo pa sta obsedela na klopi. "Samo enkrat sem bil kapetan in to dobro pomnim. To je bilo slabih dvajset minut na tekmi proti Elcheju," se je za madridski športni časnik spomnil Hrvat. "Močno smo želeli prvo mesto v skupini in s tem vsaj na papirju lažjega nasprotnika, predvsem pa povratno tekmo v Madridu," je poudaril izkušeni vezist. "Interju smo prepustili terensko pobudo in tudi posest žoge. Načeloma imamo veliko raje, če smo mi tisti, ki imamo žogo v nogah, a tokrat je trener stkal drugačno taktiko. Tekmecev nismo potiskali visoko in mislim, da je bil to kar dober načrt. Kako tudi ne bi bil, ko pa smo zmagali," je za Marco še razpredal Modrić. On in strelec gola, Toni Kroos, sta odigrala gosposko tekmo na sredini. "Uf, kakšen gol je zabil Toni. Njegov zadetek nam je močno olajšal nadaljevanje."