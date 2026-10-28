Španski mediji: oče Lamina Yamala v središču novega škandala, posredovati je morala policija

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Oče zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, Mounir Nasraoui, se je po poročanju španskih medijev znašel v središču novega škandala. Na letališču v Barceloni naj bi pred poletom v London na podelitev zlate žoge pljunil uslužbenko gostinskega lokala, nato pa fizično napadel moškega, ki jo je skušal zaščititi.

Mounir Nasraoui in Lamine Yamal FOTO: AP

Kot poroča portal El Espanol, se je spor začel zaradi jakne, ki jo je Nasraoui odložil na neprimerno mesto. Ko ga je uslužbenka opozorila, naj jo umakne, naj bi med njima prišlo do besednega spora, ki se je hitro zaostril.

Po navedbah medija naj bi Nasraoui žensko pljunil v obraz, eden od navzočih moških pa je posredoval in stopil v njeno bran. Takrat naj bi oče mladega nogometnega zvezdnika izgubil živce, fizično napadel moškega ter pograbil stol, ki ga je skušal vreči proti njemu.

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Zaradi incidenta je morala posredovati policija. Za zdaj ni informacij o morebitnih prijavah ali kazenskih postopkih, okoliščine dogodka pa uradno še niso bile pojasnjene, zato je treba navedbe medijev jemati z določeno mero previdnosti.

Burni dnevi okoli podelitve zlate žoge

To ni edini incident, v katerega je bil Nasraoui domnevno vpleten v dneh okoli prestižne podelitve v Londonu. Po koncu slovesnosti, na kateri je Lamine Yamal v glasovanju za najboljšega nogometaša sveta osvojil tretje mesto, naj bi se zapletel tudi v spor s članom ruske novinarske ekipe.

Lamine Yamal na podelitvi zkate žoge. FOTO: Profimedia

Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je videti, kako se snemalec približa Nasraouiju pred londonskim gledališčem Palladium, kjer je potekala prireditev. Oče nogometaša Barcelone je reagiral zelo burno in mu skoraj izbil mobilni telefon iz rok.

V bližini je bil tudi nekdanji ruski reprezentant Andrej Aršavin, ki je menil, da je snemalec pretiraval z vsiljivim snemanjem in rinjenjem telefona v Nasraouijev obraz. Lamine Yamal sicer z omenjenimi incidenti ni povezan. Mladi biser Barcelone je na podelitvi prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, v izboru za zlato žogo pa je zasedel tretje mesto.