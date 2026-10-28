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Španski mediji: oče Lamina Yamala v središču novega škandala, posredovati je morala policija

Madrid, 28. 10. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
M.J.
Mounir Nasraoui

Po poročanju španskih medijev naj bi Mounir Nasraoui, oče zvezdnika blaugrane Lamina Yamala, na letališču v Barceloni pljunil uslužbenko lokala, nato pa se zapletel še v fizični obračun z moškim, ki ji je stopil v bran. Ni se zgodilo prvič, ko je Nasraoui (do)kazal, da mu hitro zmanjka argumentov in še hitreje na dan privrejo čustva. Čustvene inteligence, kot je večkrat dokazal, ravno ni na pretek ...

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Oče zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, Mounir Nasraoui, se je po poročanju španskih medijev znašel v središču novega škandala. Na letališču v Barceloni naj bi pred poletom v London na podelitev zlate žoge pljunil uslužbenko gostinskega lokala, nato pa fizično napadel moškega, ki jo je skušal zaščititi.

Mounir Nasraoui in Lamine Yamal
Mounir Nasraoui in Lamine Yamal
FOTO: AP

Kot poroča portal El Espanol, se je spor začel zaradi jakne, ki jo je Nasraoui odložil na neprimerno mesto. Ko ga je uslužbenka opozorila, naj jo umakne, naj bi med njima prišlo do besednega spora, ki se je hitro zaostril.

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Po navedbah medija naj bi Nasraoui žensko pljunil v obraz, eden od navzočih moških pa je posredoval in stopil v njeno bran. Takrat naj bi oče mladega nogometnega zvezdnika izgubil živce, fizično napadel moškega ter pograbil stol, ki ga je skušal vreči proti njemu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi incidenta je morala posredovati policija. Za zdaj ni informacij o morebitnih prijavah ali kazenskih postopkih, okoliščine dogodka pa uradno še niso bile pojasnjene, zato je treba navedbe medijev jemati z določeno mero previdnosti.

Burni dnevi okoli podelitve zlate žoge

To ni edini incident, v katerega je bil Nasraoui domnevno vpleten v dneh okoli prestižne podelitve v Londonu. Po koncu slovesnosti, na kateri je Lamine Yamal v glasovanju za najboljšega nogometaša sveta osvojil tretje mesto, naj bi se zapletel tudi v spor s članom ruske novinarske ekipe.

Lamine Yamal na podelitvi zkate žoge.
Lamine Yamal na podelitvi zkate žoge.
FOTO: Profimedia

Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je videti, kako se snemalec približa Nasraouiju pred londonskim gledališčem Palladium, kjer je potekala prireditev. Oče nogometaša Barcelone je reagiral zelo burno in mu skoraj izbil mobilni telefon iz rok.

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V bližini je bil tudi nekdanji ruski reprezentant Andrej Aršavin, ki je menil, da je snemalec pretiraval z vsiljivim snemanjem in rinjenjem telefona v Nasraouijev obraz. Lamine Yamal sicer z omenjenimi incidenti ni povezan. Mladi biser Barcelone je na podelitvi prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, v izboru za zlato žogo pa je zasedel tretje mesto.

Razlagalnik

Zlata žoga je ena najprestižnejših individualnih nagrad v svetu nogometa, ki jo od leta 1956 vsako leto podeljuje francoska nogometna revija France Football. Nagrada se podeljuje nogometašu, ki je v pretekli sezoni pokazal najboljše predstave in dosegel izjemne rezultate. O prejemniku odločajo novinarji iz držav, ki so uvrščene na lestvico FIFA, s čimer nagrada predstavlja globalno priznanje za vrhunsko kakovost, tehnično znanje in vpliv na igro.

Andrej Aršavin je nekdanji ruski nogometni reprezentant in eden najbolj prepoznavnih ruskih igralcev v začetku 21. stoletja. Največji pečat je pustil v dresu londonskega kluba Arsenal, kjer je s svojo hitrostjo in ustvarjalnostjo postal ljubljenec navijačev, ter v dresu Zenita iz Sankt Peterburga. Bil je ključni člen ruske reprezentance, ki je leta 2008 presenetljivo dosegla polfinale evropskega prvenstva, kar je bil eden največjih uspehov ruskega nogometa v novejši zgodovini.

Izraz 'blaugrana' izhaja iz katalonskega jezika in dobesedno pomeni 'modro-rdeča'. To je vzdevek za nogometni klub FC Barcelona, ki se nanaša na prepoznavne barve klubskega dresa. Te barve so postale simbol kluba že od njegovih začetkov in so globoko zakoreninjene v identiteti kluba ter njegovi povezanosti s katalonsko kulturo in regijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI26

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Nalaganje...
28. 10. 2026 10.14
Hahahahahahahahaahahahah
Odgovori
0 0
Yon Dan
28. 10. 2026 10.13
Narcis.
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
28. 10. 2026 10.12
Neprimerno obnašanje, ki nima opravičila. Najprej sem mislil, da gre spet za Ronalda, ko se je omenjalo pljuvanje in zbijanje telefonov.Bi lahko šlo še nižje?
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
28. 10. 2026 10.13
Po moje ne, razen če bi oponašal še Mbappeja in bi se z veseljem podelal na kakšno mater
Odgovori
0 0
yolli
28. 10. 2026 10.12
Kje so naše feministke da stopijo v bran ženski.....
Odgovori
0 0
Samo navijač
28. 10. 2026 09.58
Seriat.....
Odgovori
+3
3 0
hribouc
28. 10. 2026 09.52
Kaj ločuje ljudi in živali? Mediteransko morje.
Odgovori
+8
8 0
Misija1
28. 10. 2026 10.01
Dobra! :)
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
28. 10. 2026 09.52
Bom prevedel lahko vaščan iz vasi ali nikoli vas iz vaščana
Odgovori
+2
2 0
hribouc
28. 10. 2026 09.59
Ne žali podeželja.
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
28. 10. 2026 09.49
Saj veste kako pravijo na jugu lahko seljak iz sela ali nikdar selo iz seljaka
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
28. 10. 2026 09.30
Družina frankenjštajn
Odgovori
+8
8 0
Kolllerik
28. 10. 2026 09.04
Foter je ziher nosi navijaški dres bele barve...
Odgovori
+3
6 3
REAList7
28. 10. 2026 09.15
Odličen komentar, res. Tako kot vsi tvoji. Kaj pa potem porečeš na to, da so morali navijači Reala, ki so prišli oblečeni v drese Reala, le te sleči in jih dejansko vreči v koš, preden so vstopili na vaš stadion? To je ta mentaliteta malih klubov in ljudi.
Odgovori
-2
3 5
Loptass
28. 10. 2026 09.20
Kdaj morali sleči drese in jih vreči v koš ter niso smeli na stadion?
Odgovori
+0
1 1
hojladri123
28. 10. 2026 09.23
Vse kar nosi foter belega so gate... pa še te so spredi limonada vzadi čokolada
Odgovori
+5
5 0
hojladri123
28. 10. 2026 09.32
Obstajajo posnetki na spletu, kako varnostniki spodijo navijače ki niso imeli dresov prave barve... da o tem da je moral uradni napovedovalec že v 10 minuti opozoriti na rasistično navijanje, ko je Diomande preigral dva igralca...
Odgovori
+2
2 0
Loptass
28. 10. 2026 09.38
Kdaj, na nedeljski tekmi?
Odgovori
+0
1 1
hojladri123
28. 10. 2026 09.48
Ja, ko je Diamonde v kazenskem prostoru izgubil žogo in je zahteval kot ob izbiti žogi. Nekaj sekund po tem se je v ozadju slišalo uradnega napovedovalca ki je v španščini opozarjal navijače na navijanje brez rasizma...
Odgovori
+2
2 0
Loptass
28. 10. 2026 09.53
Potem pa si še enkrat zavrtite posnetek tekme, kjer se pred začetkom vidi, da je tribuna navijačev Reala z belimi dresi. Na stadionu, ne pred njim. Tako da očitno spet gledate neke posnetke na Real TV, ki niso blizu verodostojnega.
Odgovori
-1
0 1
REAList7
28. 10. 2026 09.56
Navijači barcelone pa ja ne uporabljajo rasističnih zmerljivk. To počnejo samo navijači na Bernabeuu. Vsaj tako trdijo ti določeni z Realom obsedeni osebki tu.
Odgovori
0 0
Loptass
28. 10. 2026 10.02
Realist ti pa spet lažeš, da navijači Reala niso smeli z dresi na stadion, čeprav smo jih vsi videli na stadionu.
Odgovori
0 0
nelevnedesen
28. 10. 2026 09.03
Multikultura
Odgovori
+8
8 0
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