Španski mediji: oče Lamina Yamala v središču novega škandala, posredovati je morala policija

Oče zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, Mounir Nasraoui, se je po poročanju španskih medijev znašel v središču novega škandala. Na letališču v Barceloni naj bi pred poletom v London na podelitev zlate žoge pljunil uslužbenko gostinskega lokala, nato pa fizično napadel moškega, ki jo je skušal zaščititi.
Kot poroča portal El Espanol, se je spor začel zaradi jakne, ki jo je Nasraoui odložil na neprimerno mesto. Ko ga je uslužbenka opozorila, naj jo umakne, naj bi med njima prišlo do besednega spora, ki se je hitro zaostril.
Po navedbah medija naj bi Nasraoui žensko pljunil v obraz, eden od navzočih moških pa je posredoval in stopil v njeno bran. Takrat naj bi oče mladega nogometnega zvezdnika izgubil živce, fizično napadel moškega ter pograbil stol, ki ga je skušal vreči proti njemu.
Zaradi incidenta je morala posredovati policija. Za zdaj ni informacij o morebitnih prijavah ali kazenskih postopkih, okoliščine dogodka pa uradno še niso bile pojasnjene, zato je treba navedbe medijev jemati z določeno mero previdnosti.
Burni dnevi okoli podelitve zlate žoge
To ni edini incident, v katerega je bil Nasraoui domnevno vpleten v dneh okoli prestižne podelitve v Londonu. Po koncu slovesnosti, na kateri je Lamine Yamal v glasovanju za najboljšega nogometaša sveta osvojil tretje mesto, naj bi se zapletel tudi v spor s članom ruske novinarske ekipe.
Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je videti, kako se snemalec približa Nasraouiju pred londonskim gledališčem Palladium, kjer je potekala prireditev. Oče nogometaša Barcelone je reagiral zelo burno in mu skoraj izbil mobilni telefon iz rok.
V bližini je bil tudi nekdanji ruski reprezentant Andrej Aršavin, ki je menil, da je snemalec pretiraval z vsiljivim snemanjem in rinjenjem telefona v Nasraouijev obraz. Lamine Yamal sicer z omenjenimi incidenti ni povezan. Mladi biser Barcelone je na podelitvi prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, v izboru za zlato žogo pa je zasedel tretje mesto.
Zlata žoga je ena najprestižnejših individualnih nagrad v svetu nogometa, ki jo od leta 1956 vsako leto podeljuje francoska nogometna revija France Football. Nagrada se podeljuje nogometašu, ki je v pretekli sezoni pokazal najboljše predstave in dosegel izjemne rezultate. O prejemniku odločajo novinarji iz držav, ki so uvrščene na lestvico FIFA, s čimer nagrada predstavlja globalno priznanje za vrhunsko kakovost, tehnično znanje in vpliv na igro.
Andrej Aršavin je nekdanji ruski nogometni reprezentant in eden najbolj prepoznavnih ruskih igralcev v začetku 21. stoletja. Največji pečat je pustil v dresu londonskega kluba Arsenal, kjer je s svojo hitrostjo in ustvarjalnostjo postal ljubljenec navijačev, ter v dresu Zenita iz Sankt Peterburga. Bil je ključni člen ruske reprezentance, ki je leta 2008 presenetljivo dosegla polfinale evropskega prvenstva, kar je bil eden največjih uspehov ruskega nogometa v novejši zgodovini.
Izraz 'blaugrana' izhaja iz katalonskega jezika in dobesedno pomeni 'modro-rdeča'. To je vzdevek za nogometni klub FC Barcelona, ki se nanaša na prepoznavne barve klubskega dresa. Te barve so postale simbol kluba že od njegovih začetkov in so globoko zakoreninjene v identiteti kluba ter njegovi povezanosti s katalonsko kulturo in regijo.
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