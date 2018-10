Španski mediji: Real je v največji krizi v zgodovini zaradi 'pošastno' slabih Kroosa in Modrića

Španski mediji, prednjači madridska Marca, so prepričani, da je za slabe igre in posledično katastrofalne madridske rezultate kriva predvsem vezna linijaReala, na čelu z Luko ModrićeminTonijem Kroosom. Hrvat je po svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je blestel v dresu ognjenih in bil izbran tudi za najboljšega posameznika tekmovanja, v Madrid prišel utrujen in iztrošen, podobno je tudi z Nemcem Tonijem Kroosom, ki je z elfom doživel veliko razočaranje, od katerega se še vedno ni pobral. "Dvojna kriza v Realu. Toni Kroos in Luka Modrić sta v pošastno slabi formi," med drugim izpostavlja madridski Marca in poudarja, da morata Nemec in Hrvat ekspresno dvigniti raven igre, saj se neumorno bliža prvi letošnji El clasico proti Barceloni.