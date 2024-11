Atleti so Čehom zabili pol ducata golov

Atletico je v Pragi dobro začel in povedel v 15. minuti prek Juliana Alvareza, vodstvo pa podvojil v 43., zadel je Marcos Llorente. Alvarez je v 59. minuti praktično potrdil zmago Špancev, Antoine Griezmann in Angel Correa (slednji je zadel dvakrat) pa sta v 70. in 85. in 89. minuti dodala še piko na i španski zmagi. Ta je bila tretja Atleticova v ligaškem delu.