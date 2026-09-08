Spektakel na Bernabeuu: Mourinho bo v Madridu pričakal nekdaj 'svoj' Inter

Jose Mourinho, eden največjih trenerjev vseh časov in človek, ki je zaznamoval številne evropske gigante. Med njimi sta tudi madridski Real in Inter, ki se bosta danes zvečer udarila na Bernabeuu. Karizmatični Portugalec je letos še drugič v svoji izredno bogati karieri sedel na klop kraljevega kluba, z zgolj enim ciljem: umiriti in obvladati razvajeno zvezdniško slačilnico belega baleta. Real je na prvih štirih tekmah v ligaškem tekmovanju vpisal tri zmage in en poraz. Ta je prišel minuli konec tedna na gostovanju pri seviljskem Betisu, tekma, ki Mourinhu še kar ne da miru. "Naj bom jasen, izgubili smo, ker nismo izkoristili priložnosti, a nekaterih stvari še vedno ne razumem. Zakaj se naša enajstmetrovka ni ponovila? Ker ljudje v sobi za VAR ne poznajo pravil ali ker niso želeli, da se ponovi? Kot trener Reala zahtevam, da vsi odgovorni razjasnijo svoje poteze," je na novinarski konferenci dan pred evropskim spektaklom Portugalec spomnil na svoje najboljše čase.

Jose Mourinho je leta 2010 Inter popeljal do evropskega prestola, na sliki slavi naslov Lige prvakov s takratnim predsednikom Masssimom Morratijem FOTO: Profimedia

Del teh je preživel tudi pri Interju, s katerim je leta 2010 spisal pravo nogometno pravljico. Z ekipo, polno igralcev, ki so bili zavrnjeni s strani ostalih velikanov, je pokoril Evropo in v modro-črno stran Milana prinesel nepozabno in zgodovinsko trojno krono – Liga prvakov, Serie A in italijanski pokal. Prav na Bernabeuu je Portugalec pred 16 leti v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu premagal münchenski Bayern in se zavekomaj vpisal v almanahe nerazzurov. Srečanje bo imelo zaradi tega še posebno simbolično noto: "Na Bernabeuu sem osvojil Ligo prvakov in po enajstmetrovkah izpadel v polfinalu. Doživel sem najboljše in najslabše trenutke svoje kariere. S preteklostjo se ne obremenjujem, razmišljam zgolj o tekmi z Interjem," je povedal 63-letnik in poudaril, da med srečanjem ne bo časa niti prostora za sentimentalnost: "Pred in po dvoboju bom skupaj z nekdanjimi sodelavci z veseljem obujal spomine na lepe čase. Med tekmo pa bom osredotočen samo na zmago."

Jose Mourinho in Christian Chivu pri Interju FOTO: Profimedia