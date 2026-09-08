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Liga prvakov

Spektakel na Bernabeuu: Mourinho bo v Madridu pričakal nekdaj 'svoj' Inter

Madrid, 08. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Jose Mourinho

Začenja se elitna Liga prvakov! Že prvi dan nas čaka derbi uvodnega kroga. Na Bernabeuu se bosta udarila Real Madrid in Inter - dva evropska giganta, ki ju je, vsakega na svoj način, zaznamoval veliki Jose Mourinho. Karizmatični Portugalec bo proti nerazzurom doživel svoj (drugi) debi na klopi belega baleta med evropsko elito. Prenos na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Jose Mourinho, eden največjih trenerjev vseh časov in človek, ki je zaznamoval številne evropske gigante. Med njimi sta tudi madridski Real in Inter, ki se bosta danes zvečer udarila na Bernabeuu. Karizmatični Portugalec je letos še drugič v svoji izredno bogati karieri sedel na klop kraljevega kluba, z zgolj enim ciljem: umiriti in obvladati razvajeno zvezdniško slačilnico belega baleta. Real je na prvih štirih tekmah v ligaškem tekmovanju vpisal tri zmage in en poraz. Ta je prišel minuli konec tedna na gostovanju pri seviljskem Betisu, tekma, ki Mourinhu še kar ne da miru.

"Naj bom jasen, izgubili smo, ker nismo izkoristili priložnosti, a nekaterih stvari še vedno ne razumem. Zakaj se naša enajstmetrovka ni ponovila? Ker ljudje v sobi za VAR ne poznajo pravil ali ker niso želeli, da se ponovi? Kot trener Reala zahtevam, da vsi odgovorni razjasnijo svoje poteze," je na novinarski konferenci dan pred evropskim spektaklom Portugalec spomnil na svoje najboljše čase.

Jose Mourinho je leta 2010 Inter popeljal do evropskega prestola, na sliki slavi naslov Lige prvakov s takratnim predsednikom Masssimom Morratijem
Jose Mourinho je leta 2010 Inter popeljal do evropskega prestola, na sliki slavi naslov Lige prvakov s takratnim predsednikom Masssimom Morratijem
FOTO: Profimedia

Del teh je preživel tudi pri Interju, s katerim je leta 2010 spisal pravo nogometno pravljico. Z ekipo, polno igralcev, ki so bili zavrnjeni s strani ostalih velikanov, je pokoril Evropo in v modro-črno stran Milana prinesel nepozabno in zgodovinsko trojno krono – Liga prvakov, Serie A in italijanski pokal. Prav na Bernabeuu je Portugalec pred 16 leti v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu premagal münchenski Bayern in se zavekomaj vpisal v almanahe nerazzurov.

Srečanje bo imelo zaradi tega še posebno simbolično noto: "Na Bernabeuu sem osvojil Ligo prvakov in po enajstmetrovkah izpadel v polfinalu. Doživel sem najboljše in najslabše trenutke svoje kariere. S preteklostjo se ne obremenjujem, razmišljam zgolj o tekmi z Interjem," je povedal 63-letnik in poudaril, da med srečanjem ne bo časa niti prostora za sentimentalnost: "Pred in po dvoboju bom skupaj z nekdanjimi sodelavci z veseljem obujal spomine na lepe čase. Med tekmo pa bom osredotočen samo na zmago."

Jose Mourinho in Christian Chivu pri Interju
Jose Mourinho in Christian Chivu pri Interju
FOTO: Profimedia

Na nasprotni klopi bo sedel Christian Chivu. Romun, ki ga Mourinho še kako dobro pozna, saj je bil del tiste Interjeve zasedbe, ki je presenetila vse in se dokopala do nogometnega klubskega svetega grala: "Chivu je moj nekdanji igralec in za vedno bo moj. Imam ga rad in zelo sem vesel, da je uspešen na klopi Interja. Vem, da me imajo tam za prijatelja in ta odnos jim z veseljem vračam. Z veseljem ga bom objel pred in po tekmi."

Za beli balet pa v poštev proti italijanskemu velikanu pride zgolj zmaga. V prid jim govori zgodovina medsebojnih obračunov, nerazzurri jih to tisočletje namreč še niso uspeli premagati, zadnja zmaga Interja proti Realu pa sega v daljno leto 1998, ko so slavili na krilih legendarnega Roberta Baggia: "Vse ostalo je nepomembno, Real je Real in tukaj se zahtevajo zmage. Želimo si doseči stabilnost, ki nam bo dobro dela na vseh treh frontah. Naš cilj je osvojiti vse trofeje, takšen je način razmišljanja. Ponavljam, Real je Real."

Ali bo Mourinho uspešen proti klubu, čigar navijači ga še vedno častijo? Odgovor boste danes dobili na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30. V studiu bo našemu voditelju Andražu Hočevarju družbo delal najboljši strelec v zgodovini slovenske izbrane vrste Zlatko Zahovič.

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