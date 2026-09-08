Začetek nove sezone Lige prvakov v znamenju spektakla v Madridu

Po slavju Parižanov v lanski sezoni se danes začenja nova sezona elitnega tekmovanja. Real Madrid tudi letos sodi v sam vrh favoritov za osvojitev prestižnega pokala, prva ovira moštva Joseja Mourinha pa je nekdanji klub Portugalca Inter iz Milana.

"Zelo smo veseli, da bomo znova igrali tekmo Lige prvakov. Na to tekmovanje se vedno podajamo z velikim navdušenjem in odločnostjo. To, da začenjamo na Bernabéuju, je dodatna motivacija. Smo v dobri formi in čaka nas zelo zahtevna tekma. To je Liga prvakov in v izjemno veselje nam je igrati v tem tekmovanju", je pred spektaklom dejal prvi zvezdnik belega baleta Mbappe.