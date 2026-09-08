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Zgodba se razvija

Začetek nove sezone Lige prvakov v znamenju spektakla v Madridu

Madrid, 08. 09. 2026 20.00 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.I. A.M. +1
Real Madrid - Malaga

Tekma, ki obeta veliko. Uvod v novo sezono Lige prvakov se bo začel s spektaklom na Santiago Bernabeu. Madridski Real pričakuje italijanski Inter, Mourinho proti klubu, s katerim je osvojil elitno tekmovanje. Tekmo si lahko od 20:30 dalje s studijskim delom ogledate na Kanalu A in VOYO.

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20.19

Santiago Bernabeu je pripravljen

Vse je nared za spektakel. Streha Bernabeua bo tudi danes zaprta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.19
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.08

Še začetna enajsterica milanskega Interja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.02

Začetna enajsterica belega baleta

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.01

Ljubitelji nogometa lep dober večer

V dabašnjem večeru bomo skupaj spremljali tekmo 1.kroga Lige prvakov med madridskim Realom in Interjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po slavju Parižanov v lanski sezoni se danes začenja nova sezona elitnega tekmovanja. Real Madrid tudi letos sodi v sam vrh favoritov za osvojitev prestižnega pokala, prva ovira moštva Joseja Mourinha pa je nekdanji klub Portugalca Inter iz Milana.

Preberi še Spektakel na Bernabeuu: Mourinho bo v Madridu pričakal nekdaj 'svoj' Inter
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo smo veseli, da bomo znova igrali tekmo Lige prvakov. Na to tekmovanje se vedno podajamo z velikim navdušenjem in odločnostjo. To, da začenjamo na Bernabéuju, je dodatna motivacija. Smo v dobri formi in čaka nas zelo zahtevna tekma. To je Liga prvakov in v izjemno veselje nam je igrati v tem tekmovanju", je pred spektaklom dejal prvi zvezdnik belega baleta Mbappe.

Liga prvakov Real Madrid Inter Milano nogomet Kanal A

Spektakel na Bernabeuu: Mourinho bo v Madridu pričakal nekdaj 'svoj' Inter

24ur.com Spektakel na Bernabeuu: Mourinho bo v Madridu pričakal nekdaj 'svoj' Inter
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