Spisal klubsko zgodovino: Oblak za Atletico na 100 tekmah brez prejetega gola

Z jubilejno stoto tekmo, ko je mrežo ohranil nedotaknjeno, se je 25-letni Jan Oblak vpisal v klubsko zgodovino, saj je za podvig potreboval le 178 nastopov, kar je najmanj med vratarji, ki so branili mrežo atletov. Oblak je postal drugi vratar v klubski zgodovini s takšno odlično vratarsko statistiko. Nekdanji rekorder Abel Resino je stotico pozdravil po 303 odigranih tekmah, kar je 125 tekem več. Kot so zapisali na klubski spletni strani, je Oblakv španski La ligi odigral že 74 tekem brez prejetega zadetka, v ligi prvakov na 20 tekmah ni prejel zadetka, v evropski ligi na štirih in na dveh v španskem pokalu. Atletom se je pridružil julija 2014.

Jan Oblak ima v letošnji sezoni v španskem prvenstvu sedem tekem brez prejetega zadetka. V sezoni 2014/15 11, 32 v sezoni 2015/16, 21 v sezoni 2016/17, 29 v sezoni 2017/18. Največkrat mu je to uspelo na tekmah proti Getafeju (6), Real Sociedadu in Real Madridu (5) ter Valencii, Malagi in Realu Betisu (4).