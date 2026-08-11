'Spodbujajte nas, da pridemo v Ligo Evropa ali Ligo prvakov'

Včasih je za začetek velike zgodbe dovolj, da na tekmi zmanjka vratarjev. Žan-Luk Leban je namreč nogometno pot začel kot branilec, nato pa je prišla tekma, na kateri ekipa ni imela čuvaja mreže. Trboveljčan je stopil med vratnici, od koder se ni več vrnil v polje.
Danes je celjska številka ena, čeprav je na tem položaju po prihodu Žige Freliha konkurenca še veliko močnejša. "Imamo tri res dobre vratarje, vsi so na res visokem nivoju. Lahko bi igral vsak, tako da se je treba boriti za mesto," je povedal 23-letnik.
Boja je vajen. Nogomet je začel igrati na Poljskem, nato pa sam odšel v Anglijo. "Zagotovo te to zgradi kot človeka, ko greš s 16 leti sam v tujino in se moraš tam boriti za svoje mesto," pravi Leban, ki je svoje nogometno znanje pilil v akademiji Evertona.
Na svoj reprezentančni debi še čaka, trenutno pa je osredotočen na izpolnitev celjskega evropskega cilja. Grofje so generalko oddelali z odliko, v minulem krogu slovenskega prvenstva so se namreč razveselili zmage z 1:0 proti Olimpiji. "Zelo dobra popotnica za tekmo z Araratom, pomemben 'clean sheet', že kar nekaj časa ga nismo imeli. Pa še zmaga nad Olimpijo nam zagotovo dvigne samozavest," je zaključil Leban.
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