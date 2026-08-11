'Spodbujajte nas, da pridemo v Ligo Evropa ali Ligo prvakov'

Včasih je za začetek velike zgodbe dovolj, da na tekmi zmanjka vratarjev. Žan-Luk Leban je namreč nogometno pot začel kot branilec, nato pa je prišla tekma, na kateri ekipa ni imela čuvaja mreže. Trboveljčan je stopil med vratnici, od koder se ni več vrnil v polje.

Danes je celjska številka ena, čeprav je na tem položaju po prihodu Žige Freliha konkurenca še veliko močnejša. "Imamo tri res dobre vratarje, vsi so na res visokem nivoju. Lahko bi igral vsak, tako da se je treba boriti za mesto," je povedal 23-letnik.