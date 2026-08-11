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'Spodbujajte nas, da pridemo v Ligo Evropa ali Ligo prvakov'

Celje, 11. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 2 min branja 7

Avtor:
Simon Valant
Žan-Luk Leban

Nogometaše Celja danes čaka eden najpomembnejših večerov v zgodovini kluba. Na povratni tekmi z Araratom bodo lovili gol zaostanka, uspeh pa bi jim že zagotovil vsaj nastop v Ligi Evropa. Pomembno vlogo bo imel vratar Žan-Luk Leban, ki je po nedotaknjeni mreži proti Olimpiji pred današnjo tekmo zelo samozavesten. Prenos od 20. ure na Kanalu A in VOYO.

Včasih je za začetek velike zgodbe dovolj, da na tekmi zmanjka vratarjev. Žan-Luk Leban je namreč nogometno pot začel kot branilec, nato pa je prišla tekma, na kateri ekipa ni imela čuvaja mreže. Trboveljčan je stopil med vratnici, od koder se ni več vrnil v polje.

Danes je celjska številka ena, čeprav je na tem položaju po prihodu Žige Freliha konkurenca še veliko močnejša. "Imamo tri res dobre vratarje, vsi so na res visokem nivoju. Lahko bi igral vsak, tako da se je treba boriti za mesto," je povedal 23-letnik.

Žan-Luk Leban
Žan-Luk Leban
FOTO: NK Celje

Boja je vajen. Nogomet je začel igrati na Poljskem, nato pa sam odšel v Anglijo. "Zagotovo te to zgradi kot človeka, ko greš s 16 leti sam v tujino in se moraš tam boriti za svoje mesto," pravi Leban, ki je svoje nogometno znanje pilil v akademiji Evertona.

Na svoj reprezentančni debi še čaka, trenutno pa je osredotočen na izpolnitev celjskega evropskega cilja. Grofje so generalko oddelali z odliko, v minulem krogu slovenskega prvenstva so se namreč razveselili zmage z 1:0 proti Olimpiji. "Zelo dobra popotnica za tekmo z Araratom, pomemben 'clean sheet', že kar nekaj časa ga nismo imeli. Pa še zmaga nad Olimpijo nam zagotovo dvigne samozavest," je zaključil Leban.

Kvalifikacije za Ligo prvakov: Celje - Ararat
Kvalifikacije za Ligo prvakov: Celje - Ararat
FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI7

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sukar 1
11. 08. 2026 13.45
gremooooo Celje, zmorete, pa ne se us..trašit, saj jih je enako, kot vas
Odgovori
0 0
St. Gallen
11. 08. 2026 11.56
Danes navijam za Celje
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
11. 08. 2026 10.34
Ararat je armenska znamka zelo dobrega konjaka.
Odgovori
+2
2 0
Pomladni cvet
11. 08. 2026 10.47
tako se imenuje tudi klub proti katerem danes igra celje, kaj si s tem hotel povedati, ali je samo fun fact?
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+1
1 0
gullit
11. 08. 2026 10.09
Gremo Celje, prikažite najboljšo igro do sedaj, imate kakovost, konec je opravičil o neuigranosti. Pa še ta Ararat nam je ostal dolžan iz koronskega obdobja, ko je bila samo ena tekma ter kao brez gledalcev, a te so gledalcem, vsaj tisoč jih je bilo dali akreditacije novinarske, tako da so lahko navijali. Banda
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+5
5 0
Anion6anion
11. 08. 2026 08.22
Z igro ki jo dosegajo v tej sezoni bo težek preboj naprej.
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+3
5 2
St. Gallen
11. 08. 2026 11.57
Ce pa bo, bo toliko slajsi
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0 0
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