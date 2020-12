Spopad Messija in Ronalda, zadnjič sta si v LP nasproti stala maja 2011

Spopad dveh najboljših nogometašev zadnjega desetletja Lionela Messija in Cristiana Ronalda v tekmovanju Lige prvakov ima že zelo dolgo brado. Verjeli ali ne, nazadnje sta se spopadla 3. maja 2011 na Camp Nouu. Devet let in pol zatem se bosta znova srečala v Barceloni, tokrat s to razliko, da bo Ronaldo na sebi nosil dres Juventusa in ne Real Madrida. Prenos spektakla bo danes na Kanalu A in VOYO ob 20.40. Ne zamudite!

icon-link Medsebojna statistika Messija in Ronalda v Ligi prvakov FOTO: Sofascore.com Pravzaprav bo to prvič po maju 2018, da se bo Cristiano Ronaldo po odhodu iz Real Madrida, kjer je doživel svoja nogometno najlepša leta, pomeril z Lionelom Messijem. Portugalec si je močno želel snidenja z Argentincem že na tekmi v Torinu, a mu je tedaj načrte pokvarila okužba z novim koronavirusom, zaradi katere je moral izpustiti več kot dva tedna nogometa. Tekma v Barceloni bo za Ronalda nekaj zelo posebnega – ne le, da se bo pomeril proti velikemu rivalu (in klubskemu rivalu, ko je igral še v Realu), pač pa bo skušal prvič zabiti gol Messijevi ekipi v Ligi prvakov. Da, prav ste prebrali. Ronaldo, sicer najboljši strelec v zgodovini Lige prvakov, v Ligi prvakov proti Messijevi ekipi na petih tekmah nikoli ni zabil. Statistika govori malce v prid Messija

Skupno (upoštevajoč vsa klubska tekmovanja in reprezentanco) sta se Messi in Ronaldo pomerila 35-krat, medsebojna statistika, tako razlaga Uefa, pa govori nekoliko v prid Messija. Njegova ekipa je namreč na teh obračunih 16-krat zmagala (Ronaldova 10-krat), Messi se je med strelce vpisal 22-krat, Ronaldo pa 19-krat. Prvič sta si Messi in Ronaldo v Ligi prvakov, kjer sta se srečala le petkrat, poti prekrižala v sezoni 2007/08, in sicer v polfinalu. Tedaj je serijo med Barco in Manchester Unitedom odločil gol Paula Scholesana povratni tekmi v Old Traffordu. Rdeči vragi so tisto sezono tudi dvignili lovoriko Lige prvakov, ki je bila prva za Cristiana Ronalda – 12 let pozneje se lahko pohvali kar s petimi. icon-link Zadnjih pet spopadov Messija in Ronalda FOTO: Sofascore.com PREBERI ŠE Pjanić pred obračunom z bivšimi: V Barci igram malo in ne vem, zakaj Nekoliko bolje se je v Ligi prvakov odrezal Messi, ko je govor o tekmah proti Ronaldu – na petih obračunih se je podpisal pod tri zadetke, zadel pa je tudi na zadnji tekmi proti Juventusu v Torinu, ko Ronaldo ni nastopil. Tedaj je bil uspešen iz 11-metrovke. Spopad najboljših strelcev Lige prvakov

Cristiano Ronaldo inLionel Messi sta najboljša strelca Lige prvakov vseh časov. Na večni lestvici prepričljivo vodi Portugalec s 130 goli, 115 jih ima Messi, ki trenutno drži drugo mesto. PREBERI ŠE Koeman: Ronaldo nam ne predstavlja posebne motivacije Pred tekmo Barcelone in Juventusa smo v pregled vzeli zadnjih deset medsebojnih obračunov Messija in Ronalda v vseh klubskih tekmovanjih. Na teh je bil malce uspešnejši Messi, ki se je podpisal pod osem zadetkov in tri asistence, Ronaldo pa je na zadnjih desetih tekmah proti Messijevi ekipi, vselej je šlo za Barcelono, zabil šest golov in ostal brez podaje. icon-expand Zadnjih deset spopadov Messija in Ronalda FOTO: Sofascore.com