Šporar dosegel gol, a je Slovan presenetljivo izpadel proti Sutjeski

Dolgo je kazalo, da se bo Slovan uvrstil v 2. krog kvalifikacij za LP, a je Sutjeska pokazala veliko mero nepopustljivosti, imeli pa so tudi malce sreče. Na prvi tekmi na Slovaškem je izenačila v 93. minuti, v Nikšiću prav tako v sodnikovem podaljšku v 94. minuti. Po podaljških ni bilo sprememb, po izvajanju enajstmetrovk so bili boljši Črnogorci s 3 : 2. Še en nekdanji igralec Olimpije Kenan Bajrić je tako kot Šporar odigral celotno tekmo in dobil rumeni karton v 53. minuti. Sutjeska se bo v 2. krogu kvalifikacij pomerila s ciprskim Apoelom.

Šporar je bil zadnji izvajalec enajstmetrovke v seriji petih izvajalcev, a je za morebitno izenačenje v kazenskih strelih na 3 : 3 vratar njegov strel ubranil in gostitelji so se veselili zmage. Poraz je brez dvoma hud udarec za Slovan, saj so imeli precejšnje evropske ambicije, v vlogi favorita so bili tudi na stavnicah. Tudi Šporar, najboljši strelec moštva in slovaške lige v prejšnji sezoni, je podaljšal pogodbo z moštvom predvsem zaradi klubskih ambicij v evropskih tekmovanjih.

tekma

Izid:

Sutjeska - Slovan Bratislava 2:1 (1:1, 0:0) - po enajsmetrovkah (3:2)

Šofranac 94.; Šporar 49.

- izid prve tekme: 1:1