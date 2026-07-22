Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Liga prvakov

Šporar tudi v Evropi vroč, Zajc rešil Dinamo, zabil tudi Gorenc Stankovič

Bratislava, 22. 07. 2026 09.01 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Andraž Šporar

Nogometaši so začeli drugi krog kvalifikacij za nogometno Ligo prvakov. Strelsko razpoloženi so bili tudi Slovenci, saj je kar trojica, Miha Zajc, Jon Gorenc Stanković in Andraž Šporar dosegla tudi gole. Slovenski prvak Celje pot proti nogometni eliti začenja v sredo zvečer v Albaniji. Prenos tudi na Kanalu A in VOYO. V primeru zmage bodo pot proti LP nadaljevali proti zmagovalcu dvoboja med armenskim Araratom in irskimi Shamrock Rovers, ki so na prvi tekmi Armenci na domačem igrišču slavili z 2:0., v primeru poraza, pa bodo s poražencem nadaljevali tekmovanje v Ligi Evropa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bržkone so najbolj veseli navijači zagrebškega Dinama. Švicarski Thun je na domačem igrišču vodil vse od 20. minute, ko je zadel Francoz Brighton Labeau, v 86. minuti pa je Miha Zajc z izenačenjem hrvaškim prvakom priigral dobro izhodišče pred povratno tekmo. 

Preberi še Kosovski novinec pri Celju pred Egnatio: Kakovost je na naši strani

Sven Šunta na tej tekmi ni dobil priložnosti. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta s Slovanom iz Bratislave gostovala pri gruzinski Iberiji v Tbilisiju. Slovaki so se veselili zmage z 2:0, prvi pa je domačo mrežo načel prav Šporar.

Miha Zajc
Miha Zajc
FOTO: Profimedia

V Gradcu je avstrijski prvak Sturm ugnal škotski Hearts kar s 4:0. Tudi na tej tekmi je za vodilni gol poskrbel slovenski nogometaš. Kapetan Sturma Jon Gorenc Stankovič je zadel že v četrti minuti ter dosegel tudi edini zadetek v prvem delu.

Preberi še Slovaško-češki obračun s slovenskim pridihom: Šporar zabil, Šturm zgrešil

Z eno nogo je v naslednjem krogu že Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo. Beograjčani so se na gostovanju pri Larneju na Severnem Irskem veselili zmage s 4:0. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dobro kaže tudi Harisu Kadriću z litovskim Žalgirisom Kauno. Litovci, Kadrić je ostal na klopi za rezervne igralce, so gostovali pri Klaksviku na Ferskih otokih, tekma pa se je končala brez golov. Možnosti ohranja tudi poljski Gornik Zabrze z Erikom Janžo. Turški Fenerbahče je Poljake ugnal z vsega 1:0.

Razlagalnik

Liga prvakov, uradno imenovana UEFA Champions League, je najbolj prestižno klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih držav, ki si nastop zagotovijo na podlagi uvrstitev v svojih domačih prvenstvih. Tekmovanje je znano po svoji izjemni kakovosti, visoki gledanosti in finančnem vplivu, saj združuje najboljše igralce sveta na eni platformi.

Kvalifikacije so uvodni del tekmovanja, v katerem se klubi iz različnih evropskih lig borijo za vstop v glavni del turnirja, kot je skupinski del Lige prvakov ali Lige Evropa. Ker je število mest v glavnem delu omejeno, morajo klubi z nižjim koeficientom uspešnosti skozi več krogov izločilnih bojev. Zmaga v kvalifikacijah klubu omogoči napredovanje, poraz pa pogosto pomeni izpad iz tekmovanja ali prehod v nižje rangirano evropsko tekmovanje.

V evropskih nogometnih tekmovanjih se izločilni boji pogosto igrajo po sistemu dveh tekem, znanim kot 'doma in v gosteh'. Prva tekma se odigra na stadionu enega kluba, povratna tekma pa na stadionu nasprotnika. Skupni zmagovalec dvoboja je tisti, ki po obeh tekmah doseže večje število zadetkov. Ta sistem zagotavlja pravičnejšo razporeditev prednosti domačega igrišča za oba tekmeca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet liga prvakov šporar

Rdeči vragi bodo Chelseaju za Santosa odšteli kar 60 milijonov evrov

24ur.com Kapetan Celja o Armencih: Gre za precej dinamično ekipo
24ur.com 'Odlično je, da imamo širok kader in vsaka je pomemben del mozaika'
24ur.com Krimovke po dramatični tekmi na Madžarskem: Vemo, kaj ta zmaga prinaša
24ur.com Znani so nasprotniki slovenskih predstavnikov za drugi krog kvalifikacij
24ur.com Prepelič: EP bo eno najmočnejših v zgodovini sploh
24ur.com Adžić o Romunkah: Bukarešta je po imenih tista, ki si zasluži zaključni turnir
24ur.com Oranžni zmaji z odliko opravili redni del in že mislijo na Fener
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njegovi otroci so zrasli, fotografije presenetile vse
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca
Znaki, da ste alergični na alkohol
Znaki, da ste alergični na alkohol
Zakaj razmišljamo o hrani tudi takrat, ko nismo lačni?
Zakaj razmišljamo o hrani tudi takrat, ko nismo lačni?
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
cekin
Portal
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
dominvrt
Portal
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820