Šporar tudi v Evropi vroč, Zajc rešil Dinamo, zabil tudi Gorenc Stankovič

Bržkone so najbolj veseli navijači zagrebškega Dinama. Švicarski Thun je na domačem igrišču vodil vse od 20. minute, ko je zadel Francoz Brighton Labeau, v 86. minuti pa je Miha Zajc z izenačenjem hrvaškim prvakom priigral dobro izhodišče pred povratno tekmo.
Sven Šunta na tej tekmi ni dobil priložnosti. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta s Slovanom iz Bratislave gostovala pri gruzinski Iberiji v Tbilisiju. Slovaki so se veselili zmage z 2:0, prvi pa je domačo mrežo načel prav Šporar.
V Gradcu je avstrijski prvak Sturm ugnal škotski Hearts kar s 4:0. Tudi na tej tekmi je za vodilni gol poskrbel slovenski nogometaš. Kapetan Sturma Jon Gorenc Stankovič je zadel že v četrti minuti ter dosegel tudi edini zadetek v prvem delu.
Z eno nogo je v naslednjem krogu že Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo. Beograjčani so se na gostovanju pri Larneju na Severnem Irskem veselili zmage s 4:0.
Dobro kaže tudi Harisu Kadriću z litovskim Žalgirisom Kauno. Litovci, Kadrić je ostal na klopi za rezervne igralce, so gostovali pri Klaksviku na Ferskih otokih, tekma pa se je končala brez golov. Možnosti ohranja tudi poljski Gornik Zabrze z Erikom Janžo. Turški Fenerbahče je Poljake ugnal z vsega 1:0.
Liga prvakov, uradno imenovana UEFA Champions League, je najbolj prestižno klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih držav, ki si nastop zagotovijo na podlagi uvrstitev v svojih domačih prvenstvih. Tekmovanje je znano po svoji izjemni kakovosti, visoki gledanosti in finančnem vplivu, saj združuje najboljše igralce sveta na eni platformi.
Kvalifikacije so uvodni del tekmovanja, v katerem se klubi iz različnih evropskih lig borijo za vstop v glavni del turnirja, kot je skupinski del Lige prvakov ali Lige Evropa. Ker je število mest v glavnem delu omejeno, morajo klubi z nižjim koeficientom uspešnosti skozi več krogov izločilnih bojev. Zmaga v kvalifikacijah klubu omogoči napredovanje, poraz pa pogosto pomeni izpad iz tekmovanja ali prehod v nižje rangirano evropsko tekmovanje.
V evropskih nogometnih tekmovanjih se izločilni boji pogosto igrajo po sistemu dveh tekem, znanim kot 'doma in v gosteh'. Prva tekma se odigra na stadionu enega kluba, povratna tekma pa na stadionu nasprotnika. Skupni zmagovalec dvoboja je tisti, ki po obeh tekmah doseže večje število zadetkov. Ta sistem zagotavlja pravičnejšo razporeditev prednosti domačega igrišča za oba tekmeca.
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