Šporar tudi v Evropi vroč, Zajc rešil Dinamo, zabil tudi Gorenc Stankovič

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Bržkone so najbolj veseli navijači zagrebškega Dinama. Švicarski Thun je na domačem igrišču vodil vse od 20. minute, ko je zadel Francoz Brighton Labeau, v 86. minuti pa je Miha Zajc z izenačenjem hrvaškim prvakom priigral dobro izhodišče pred povratno tekmo.

Sven Šunta na tej tekmi ni dobil priložnosti. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta s Slovanom iz Bratislave gostovala pri gruzinski Iberiji v Tbilisiju. Slovaki so se veselili zmage z 2:0, prvi pa je domačo mrežo načel prav Šporar.

Miha Zajc FOTO: Profimedia

V Gradcu je avstrijski prvak Sturm ugnal škotski Hearts kar s 4:0. Tudi na tej tekmi je za vodilni gol poskrbel slovenski nogometaš. Kapetan Sturma Jon Gorenc Stankovič je zadel že v četrti minuti ter dosegel tudi edini zadetek v prvem delu.

Z eno nogo je v naslednjem krogu že Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo. Beograjčani so se na gostovanju pri Larneju na Severnem Irskem veselili zmage s 4:0.

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Dobro kaže tudi Harisu Kadriću z litovskim Žalgirisom Kauno. Litovci, Kadrić je ostal na klopi za rezervne igralce, so gostovali pri Klaksviku na Ferskih otokih, tekma pa se je končala brez golov. Možnosti ohranja tudi poljski Gornik Zabrze z Erikom Janžo. Turški Fenerbahče je Poljake ugnal z vsega 1:0.