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Liga prvakov

Šporar popihal na dušo Celjanom: Očitno lastniki res vedo, kaj delajo

Bratislava, 13. 08. 2026 11.53 pred 4 urami 2 min branja 4

Avtor:
Božidar Bulat J.B.
Andraž Šporar

Nogometaši Celja se bodo za zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, ki ima močan slovenski pridih. V slovaški prestolnici si kruh služita Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Predvsem za slednjega bo obračun s Celjem še toliko bolj poseben, saj se bo pomeril z dobrim prijateljem in dolgoletnim soigralcem Benjaminom Verbičem.

Slovan iz Bratislave si je play-off za Ligo prvakov rutinirano zagotovil preko švedskega Mjallbyja, ki ga je ugnal na obeh tekmah (2:1, 2:0). Bistveno bolj dramatična je bila pot slovenskih prvakov, ki so do zadnjih minut proti armenskemu Araratu celo zaostajali, nato pa sta Yaya Dukuly in Benjamin Verbič poskrbela za zgodovinski preobrat.

"Iskreno povedano, sem zelo navijal za Celje. Res sem si želel, da bi se srečali v play-offu. Eden mojih najboljših prijateljev (Verbič, op. a.) je poskrbel za to. Pred dvema, trema letoma sva igrala skupaj, zdaj se bova srečala v play-offu za Ligo prvakov. Vsak bo želel narediti največ za svojo ekipo. Izredno vesel sem, da so se uvrstili. Tudi z vidika, da bodo igrali vsaj Ligo Evropa, kar je zelo dobro za slovenski nogomet," se je uspeha Celja razveselil Andraž Šporar.

Šporar in Verbič sta v klubskem in reprezentančnem dresu skupaj odigrala kar 72 tekem. "Tako ali tako se slišiva dosti, zdaj še toliko več. A prijatelja bova samo, dokler se ne stopi na igrišče. Povedal sem mu že, naj ne pričakuje, da bom do njega prijazen na terenu. Veliko je na kocki. Slišiva se, zbadava se. Zanimiva situacija," je dodal 32-letni Šporar.

Andraž Šporar ima na Celje lepe spomine. Kot član Olimpije je grofom natresel kar 12 zadetkov.
Andraž Šporar ima na Celje lepe spomine. Kot član Olimpije je grofom natresel kar 12 zadetkov.
FOTO: Damjan Žibert

'Očitno lastniki res vedo, kaj delajo'

Ljubljanski napadalec bo skušal nadaljevati odličen strelski rekord proti Celjanom, ki jim je na 14 tekmah zabil kar 12-krat. Od tega kar štirikrat na svojem zadnjem nastopu proti Celju v dresu Olimpije. "V času, ko sem igral za Olimpijo, sem dosegel veliko zadetkov. Res so mi sedli in upam, da se to ni spremenilo," se nadeja Šporar, ki je imel izbrane besede tudi za ruske lastnike kluba.

"Izredno vesel sem, da Celje funkcionira, kot funkcionira. Očitno lastniki res vedo, kaj delajo, če so vsako leto v Evropi. Jim pa ne privoščim Lige prvakov letos."

Šporar je v tej sezoni doslej nastopil le enkrat, na prvem srečanju v drugem krogu kvalifikacij proti gruzijski Iberii je nosil kapetanski trak, potem pa je manjkal zaradi težav z zadnjo stegensko mišico. Kot pravi, se zdaj počuti bolje, zato vrnitve za tekmi s Celjem ne gre odpisati.

Član Slovana iz Bratislave, ki ga vodi legendarni Yaya Toure, je tudi Kenan Bajrić.
Član Slovana iz Bratislave, ki ga vodi legendarni Yaya Toure, je tudi Kenan Bajrić.
FOTO: Profimedia

Obsežnejši del pogovora s slovenskim napadalcem si boste lahko ogledali v nocojšnjem športnem delu oddaje 24UR.

nogomet liga prvakov slovan bratislava celje andraž šporar

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KOMENTARJI4

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štajerc65
13. 08. 2026 15.24
Celje res ve kaj dela to ni skrivnost. Maribor je na dobri poti, za Olimpijo pa škoda besed.
Odgovori
+1
1 0
gullit
13. 08. 2026 14.03
Se strinjam, gospod Valerij Kolotilo, zelo dobro ve kaj dela in to kar dela, dela odlično. V ekipi je dosti Slovencev, dosti domačih igralcev iz Celja, tako da se navijači lahko poistovetijo s klubom. Kupuje dobre tujce, ki delajo razliko. Poleg tega je tudi na večinoma tekmah, kar za druge lastnike (nemške, turške) ni običaj. Dobro zna govoriti Slovensko, zaljubil se je že pred desetletji v našo državo, obiskuje Planico,...tako da je pravi Slovenec in Slovenci smo ponosni na njega. Hvala ti za vse, da zapravljate denar ter svoj čas. da nas razveseljujete. Velik poklon gospod Kolotilo.
Odgovori
+2
2 0
mimgrede
13. 08. 2026 14.58
@gullit Podpisujem. Lp iz Ljubljane.
Odgovori
+1
1 0
gullit
13. 08. 2026 15.56
Pa nisem iz Celja. Lp iz Kranja. Triglav šampijon ;)
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0 0
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