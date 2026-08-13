Šporar popihal na dušo Celjanom: Očitno lastniki res vedo, kaj delajo

Slovan iz Bratislave si je play-off za Ligo prvakov rutinirano zagotovil preko švedskega Mjallbyja, ki ga je ugnal na obeh tekmah (2:1, 2:0). Bistveno bolj dramatična je bila pot slovenskih prvakov, ki so do zadnjih minut proti armenskemu Araratu celo zaostajali, nato pa sta Yaya Dukuly in Benjamin Verbič poskrbela za zgodovinski preobrat.

"Iskreno povedano, sem zelo navijal za Celje. Res sem si želel, da bi se srečali v play-offu. Eden mojih najboljših prijateljev (Verbič, op. a.) je poskrbel za to. Pred dvema, trema letoma sva igrala skupaj, zdaj se bova srečala v play-offu za Ligo prvakov. Vsak bo želel narediti največ za svojo ekipo. Izredno vesel sem, da so se uvrstili. Tudi z vidika, da bodo igrali vsaj Ligo Evropa, kar je zelo dobro za slovenski nogomet," se je uspeha Celja razveselil Andraž Šporar.

Šporar in Verbič sta v klubskem in reprezentančnem dresu skupaj odigrala kar 72 tekem. "Tako ali tako se slišiva dosti, zdaj še toliko več. A prijatelja bova samo, dokler se ne stopi na igrišče. Povedal sem mu že, naj ne pričakuje, da bom do njega prijazen na terenu. Veliko je na kocki. Slišiva se, zbadava se. Zanimiva situacija," je dodal 32-letni Šporar.