Sporočilo Barcine slačilnice Griezmannu je jasno: 'Ne želimo te'

V izjavi ni navedel, kam se po koncu sezone seli, a že lep čas se ugiba, da bo prestopil k Barceloni , za katero je po poročanju številnih medijev skoraj podpisal že lani poleti. A katalonski Sportv sobotni izdaji čez celo stran razvija sporočilo iz Barcinega tabora ob domnevnem prestopu Griezmanna . "Slačilnica pravi veliki ne." Sporočila Lionela Messija preko nekaterih španskih medijev naj bi bila izkrivljena in neresnična. Tako trdi Sport. "Argentinec je, tako kot preostali del slačilnice proti njegovemu prihodu. Razlogov je več. Najvažnejši je ta, da je lani prelomil obljubo, podaljšal z Atleticom in ostal v Madridu," piše Sport, ki je prepričan, da posel z 28-letnim Francozom še zdaleč ni realiziran.

"Barcininogometaši so ponosni. Menijo, da je bilo z njegovi strani podcenjevalno, da se je s klubom igral mačko z mišjo," je slikovit Sport, ki trdi, da Messinikoli ni klical Griezmanna in ga nagovarjal, da pride v Barcelono. "Člani slačilnice so tudi že javno izrazili mnenje, da Barcelona ne potrebuje takšnega nogometaša. To ni tip zaBarcin sistem. Ob tem so igralci mnenja, da klub sploh ne potrebuje napadalca, okrepitve rabi na nekaterih drugih mestih."