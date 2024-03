Sporočilo Viniciusa Uefi: Upam, da ste že razmislili o kazni

"Ale, ale, ale, Vinicius šimpanz," je bilo slišati na mestu, kjer so pred tekmo med Atleticom in Interjem navijači colchonerosov čakali klubski avtobus. Zvezdnik madridskega Reala Vinicius Junior se je hitro odzval preko družbenih omrežij in direktno naslovil evropsko nogometno zvezo Uefo. "Upam, da ste že razmislili o kazni. Žalostno je, da se to dogaja tudi na tekmah, na katerih ne igram."

Neljubi dogodek so naslovili tudi iz pisarn španske LaLige. "Tožilstvu za sovraštvo bomo prijavili rasistične vzklike proti Viniciusu pred tekmo Lige prvakov med Atletico Madridom in Inter Milanom, čeprav je tekma z drugega tekmovanja in četudi so vzkliki zunaj stadiona. LaLiga se zavzema za to, da je nogomet prostor brez sovraštva, rasizma, homofobije in nasilja."