Sport: Barca bo v mesecu dni realizirala prestop Jovića

Srb Luka Jović je v odlični strelski formi. Zabija v nemški Bundesligi, zabija v Ligi Evropa, kjer je njegov Eintracht prav po zaslugi 21-letnega Srba preskočilInterSamirja Handanovića, za nameček pa je ta odlični napadalec zadel tudi na reprezentančni tekmi proti Nemčiji (1:1). "Delegacija Barcelone ga spremlja že nekaj časa. Bili so v Milanu na tekmi protiInterju, bili so na reprezentančni tekmi med Srbijo in Nemčijo. Ja, vodstvoBarce je odloč(e)no, da Srba pripelje v katalonsko prestolnico po koncu sezone," trdi vselej dobro obveščeni katalonski Sport, ki poudarja, da bo do vodilni možje Barcelone kar pohiteli z realizacijo posla. "Prav zato, ker je vse več snubcev za tega odličnega srbskega napadalca. PolegBarce sta tu najbolj resna še PSG in tudi Bayern. Ob tem ni nepomemben podatek, da je prav Barca prva vzpostavila stik z napadalcem in njegovim menedžerjem Falijem Ramadanijem, tako da je v prednosti, saj Srb ceni, da se je nanj kot prva spomnila. Vse vpletene strani so se dogovorile, da bodo posel poskušale končati že po tekmi med Srbijo in Portugalsko v Lizboni," še sporočaSport. Jović je še naprej nogometaš Benfice, ki je posojen nemškemu Eintrachtu in Frankfurta. Nemci ga lahko odkupijo za 5.7 milijona evrov. A to bo šele prva faza posla. Prepričani smo, da gaBarcelona nato ne bo odkupila za manj kot 50 milijonov evrov. To se zdi šele začetna faza velikega posla," zaključuje Sport.



Jović je v tej sezoni zabil 22 golov na 36 tekmah, od tega 15 v nemškiBundesligi in sedem v Ligi Evropa.