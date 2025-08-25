Svetli način
Liga prvakov

Šport na VOYO: Dve evropski nogometni poslastici

Ljubljana, 25. 08. 2025 16.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
V športnem svetu nas ta teden na VOYO čakata dve tekmi play-offa za Ligo prvakov. Crvena zvezda, ki je minuli teden doma izgubila z 1:2, bo v Pafosu na Cipru napadala preobrat. Benfica, ki je na prvi tekmi v Turčiji z 0:0 remizirala proti Fenerbahčeju, je pred domačim obračunom v vlogi favorita. Kateri dve ekipi bosta letos v Ligi prvakov?

Dogajanje na VOYO se bo začelo že v torek, ko se bo Timi Max Elšnik s soigralci za uvrstitev v Ligo prvakov pomeril proti Pafosu. Slednji je minuli teden na Marakani presenetil in prišel do minimalne zmage. Ciprski prvaki so povedli z golom Joaa Corree, prednost pa je povišal Pepe. Na drugi strani je zaostanek znižal Bruno Duarte, kljub temu pa se Beograjčani niso uspeli izogniti porazu.

Crvena zvezda - Pafos
Crvena zvezda - Pafos FOTO: Profimedia

Nogometno dogajanje se bo nadaljevalo v sredo, ko bo legendarni Jose Mourinho s svojimi varovanci gostoval na Portugalskem. Fenerbahče in Benfica sta se na prvi tekmi razšla brez golov. Domači so sicer imeli od 71. minute igralca več, ko si je neumnost privoščil Florentino, ki je v dveh minutah prejel dva rumena kartona, a tega Turki niso uspeli kronati z zmago. Pred povratno tekmo na lizbonskem stadionu luči tako vse ostaja odprto.

Fenerbahče - Benfica
Fenerbahče - Benfica FOTO: Profimedia

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

torek, 26. 8., ob 20.45 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Pafos - Crvena zvezda

sreda, 27. 8., ob 20.45 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Benfica - Fenerbahče

voyo nogomet kvalifikacije liga prvakov play-off
