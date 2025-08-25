Šport na VOYO: Dve evropski nogometni poslastici

Dogajanje na VOYO se bo začelo že v torek, ko se bo Timi Max Elšnik s soigralci za uvrstitev v Ligo prvakov pomeril proti Pafosu. Slednji je minuli teden na Marakani presenetil in prišel do minimalne zmage. Ciprski prvaki so povedli z golom Joaa Corree, prednost pa je povišal Pepe. Na drugi strani je zaostanek znižal Bruno Duarte, kljub temu pa se Beograjčani niso uspeli izogniti porazu.
Nogometno dogajanje se bo nadaljevalo v sredo, ko bo legendarni Jose Mourinho s svojimi varovanci gostoval na Portugalskem. Fenerbahče in Benfica sta se na prvi tekmi razšla brez golov. Domači so sicer imeli od 71. minute igralca več, ko si je neumnost privoščil Florentino, ki je v dveh minutah prejel dva rumena kartona, a tega Turki niso uspeli kronati z zmago. Pred povratno tekmo na lizbonskem stadionu luči tako vse ostaja odprto.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
torek, 26. 8., ob 20.45 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Pafos - Crvena zvezda
sreda, 27. 8., ob 20.45 - UEFA Liga prvakov (play-off, druga tekma): Benfica - Fenerbahče
