Sporting po magičnem preobratu končal pravljico Bodo/Glimta

Lizbona, 17. 03. 2026 21.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Sporting - Bodo/Glimt

Nogometaši lizbonskega Sportinga so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov pri Bodo/Glimtu izgubili s 3:0. Številni so jih že odpisali, Portugalci pa so pred domačimi navijači redni del dobili s 3:0, v podaljšku dosegli še dva zadetka in se s skupnim rezultatom 5:3 uvrstili med osem najboljših ekip stare celine.

Sporting je bil vse od začetka do konca nevarnejša in aktivnejša ekipa. Že v uvodnih minutah so si pripravili število obetavnih priložnosti, za napadalno igro pa so bili prvič nagrajeni v 34. minuti, ko je iz kota podal Francisco Trincao, žogo pa je z glavo v mrežo preusmeril Goncalo Inacio.

Pritisk domačih se je nadaljeval v drugem polčasu, drugi gol pa smo dočakali v 61. minuti, ko je Pedro Goncalves brez večjih težav podajo Luisa Suareza pretvoril v zadetek. Četrt ure kasneje je po posredovanju VAR-a Sporting prišel do enajstmetrovke, ki jo je realiziral Suarez. Portugalci so še naprej napadali, a v rednem delu tekme več niso uspeli zadeti.

Sporting - Bodo/Glimt
FOTO: AP

Je pa jim to uspelo hitro po začetku podaljška, natančneje v 92. minuti, ko je Trincao vpisal novo podajo, za novo evforijo na stadionu pa je poskrbel Maximiliano Araujo. Sporting je tekmo mirno pripeljal do konca, z golom za petardo pa jo je v 121. minuti odločil Rafael Nel.

Sporting - Bodo/Glimt
FOTO: AP

Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme, torek, 17. 3. 2026, izidi:

Sporting - Bodo/Glimt 5:0 (3:0, 1:0) // 5:3

Arsenal - Bayer Leverkusen

Chelsea - PSG

Manchester City - Real Madrid

