Sporting po magičnem preobratu končal pravljico Bodo/Glimta

Sporting je bil vse od začetka do konca nevarnejša in aktivnejša ekipa. Že v uvodnih minutah so si pripravili število obetavnih priložnosti, za napadalno igro pa so bili prvič nagrajeni v 34. minuti, ko je iz kota podal Francisco Trincao, žogo pa je z glavo v mrežo preusmeril Goncalo Inacio.
Pritisk domačih se je nadaljeval v drugem polčasu, drugi gol pa smo dočakali v 61. minuti, ko je Pedro Goncalves brez večjih težav podajo Luisa Suareza pretvoril v zadetek. Četrt ure kasneje je po posredovanju VAR-a Sporting prišel do enajstmetrovke, ki jo je realiziral Suarez. Portugalci so še naprej napadali, a v rednem delu tekme več niso uspeli zadeti.
Je pa jim to uspelo hitro po začetku podaljška, natančneje v 92. minuti, ko je Trincao vpisal novo podajo, za novo evforijo na stadionu pa je poskrbel Maximiliano Araujo. Sporting je tekmo mirno pripeljal do konca, z golom za petardo pa jo je v 121. minuti odločil Rafael Nel.
Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme, torek, 17. 3. 2026, izidi:
Sporting - Bodo/Glimt 5:0 (3:0, 1:0) // 5:3
