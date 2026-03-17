Sporting po magičnem preobratu končal pravljico Bodo/Glimta

Sporting je bil vse od začetka do konca nevarnejša in aktivnejša ekipa. Že v uvodnih minutah so si pripravili število obetavnih priložnosti, za napadalno igro pa so bili prvič nagrajeni v 34. minuti, ko je iz kota podal Francisco Trincao, žogo pa je z glavo v mrežo preusmeril Goncalo Inacio.

Pritisk domačih se je nadaljeval v drugem polčasu, drugi gol pa smo dočakali v 61. minuti, ko je Pedro Goncalves brez večjih težav podajo Luisa Suareza pretvoril v zadetek. Četrt ure kasneje je po posredovanju VAR-a Sporting prišel do enajstmetrovke, ki jo je realiziral Suarez. Portugalci so še naprej napadali, a v rednem delu tekme več niso uspeli zadeti.