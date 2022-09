Sporting z goloma v sodnikovem podaljšku presenetil Tottenham

Tekme v nogometni Ligi prvakov si vsaj v skupinskem delu tekmovanja zaradi bližajočega SP v Katarju sledijo druga drugi. Torkov spored tekem je ponujal kar nekaj zanimivih obračunov. Nogometaši lizbonskega Sportinga so prvič v Ligi prvakov tekmovanje začeli z dvema zmagama. V drugem krogu so proti londonskemu Tottenhamu potrdili uspeh iz Frankfurta, zmagali so z 2:0 in bodo po dveh krogih zanesljivo na prvem mestu skupine D.

