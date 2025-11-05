Športni direktor Espanyola po srčnem napadu na intenzivni negi

Po poročanju radia Cadena Cope se je Fran Garagarza v torek zjutraj v svojem domu počutil slabo in poklical klubskega zdravnika, ki je nato obvestil reševalne službe. Ti so nemudoma prispeli na njegov dom in mu nudili pomoč. Espanyol je kasneje vse skupaj potrdil tudi v uradni izjavi za javnost.

Najnovejše informacije kažejo, da je Garagarza v stabilnem stanju v enoti intenzivne nege, kjer bo ostal 48 ur pod opazovanjem zdravnikov. V tem času bodo spremljali njegovo stanje in se odločili o nadaljnjem zdravljenju.

Po navedbah časnika Mundo Deportivo je bil Garagarza ves čas pri zavesti, njegovi bližnji pa sporočajo, da je stanje pod zdravniškim nadzorom.