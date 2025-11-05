Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Športni direktor Espanyola po srčnem napadu na intenzivni negi

Barcelona, 05. 11. 2025 12.39 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Dan po tragični smrti srbskega trenerja Mladena Žižovića, ki je življenje izgubil med tekmo Mladost – Radnički, nogometni svet pretresa nova žalostna vest. Športni direktor Espanyola Fran Garagarza je doživel srčni napad in je trenutno v enoti intenzivne nege v bolnišnici Sant Pau v Barceloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju radia Cadena Cope se je Fran Garagarza v torek zjutraj v svojem domu počutil slabo in poklical klubskega zdravnika, ki je nato obvestil reševalne službe. Ti so nemudoma prispeli na njegov dom in mu nudili pomoč. Espanyol je kasneje vse skupaj potrdil tudi v uradni izjavi za javnost.

Najnovejše informacije kažejo, da je Garagarza v stabilnem stanju v enoti intenzivne nege, kjer bo ostal 48 ur pod opazovanjem zdravnikov. V tem času bodo spremljali njegovo stanje in se odločili o nadaljnjem zdravljenju.

Po navedbah časnika Mundo Deportivo je bil Garagarza ves čas pri zavesti, njegovi bližnji pa sporočajo, da je stanje pod zdravniškim nadzorom.

Fran Garagarza
Fran Garagarza FOTO: Profimedia

56-letni Garagarza bo po ocenah zdravnikov okreval več tednov. V tem času bosta njegove naloge prevzela klubska sodelavca, podatkovni analitik Unai Ezkurra in pomočnik Ander Garitano.

Po zahtevnih prvih dveh sezonah pri Espanyolu se letos Garagarzovo delo kaže v rezultatih – Espanyol je trenutno na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja. To jim uspeva kljub odhodu prvega vratarja Joana Garcee, ki je pozimi odšel k rivalu Barceloni. 

Tandem Garagarza–Manolo González (trener) je Espanyolu prinesel stabilnost, ki je navijači kluba v v 21. stoletju niso bili vajeni, pe dodajajo španski mediji. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet Fran Garagarza espanyol
Naslednji članek

Najlepši zadetek v zgodovini LP? Tottenhamov igralec je oddal svojo kandidaturo

SORODNI ČLANKI

Večer, ko je Liverpool obrnil nov list v sezoni

Vse na enem mestu: Bayern sredi Pariza porazil PSG, slavil tudi Oblak z Atleticom

Haaland o Ronaldu in Messiju: Njima se nihče ne more približati

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330