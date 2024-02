Športno v pomlad s Kanalom A

Napete tekme in studijska oddaja z nogometnimi velikani

Februar na ekrane prinaša vrnitev najbolj elitnega nogometnega klubskega tekmovanja v Evropi, prestižno UEFA Ligo prvakov. Že jutri, 13. februarja, ob 20.30 na Kanalu A in VOYO ne zamudite tekme med Leipzigom in Real Madridom, v sredo, 14. februarja, ob 20.30 pa med PSG in Real Sociedadom. Spomladanski izločilni boji UEFA Lige prvakov se bodo zaključili s spektakularnim finalnim obračunom 1. junija na POP TV. Vaš gostitelj pred mikrofonom bo dobro poznani in strokovno podkovani Tomaž Lukač.

"Začenjajo se izločilni boji Lige prvakov, še zadnjič v starem formatu, ki smo se ga vsi tako navadili, tako da bo boj za evropski klubski prestol to sezono imel še posebej čar, ščepec nostalgije," pravi Sanja Modrić, voditeljica posebne studijske oddaje pred tekmo, v kateri bo gostila štiri zveneča nogometna imena. "To so Mišo Brečko, Valter Birsa, Branko Ilić in Bojan Jokić. Četverica, ki ne samo, da je pustila velik pečat v reprezentančnem dresu; to so športniki z bogatimi karierami evropskega klubskega nogometa in nam bodo lahko iz lastnih izkušenj pripovedovali, kako je igrati proti največjim klubom in zvezdnikom."

Ob tem še vabilo k ogledu ostalih nogometnih lig, in sicer na Kanal A in VOYO se vračata UEFA Konferenčna liga in UEFA Liga Evropa.

Navdušenci hitrosti bodo znova prišli na svoj račun

Z marcem se že tradicionalno na Kanal A in VOYO vrača tudi motociklistična karavana MotoGP, letos v že svoji 75. izvedbi. Komentator prenosov David Stropnik je že dobesedno v nizkem štartu, da vas pospremi novi sezoni naproti, nekaj dirk pa bo obiskala tudi naša novinarska ekipa z novinarko Evo Koderman Pavc, ki pravi, da nas čaka ena razburljivejših sezon v zadnjih letih. "Vsi že nestrpno pričakujemo, kaj lahko 8-kratni svetovni prvak Marc Marquez naredi na ducatiju in ali se bo z lanskim motociklom lahko kosal z aktualnim svetovnim prvakom Francescom Bagnaio. Za vas bomo na terenu seveda znova pripravljali ekskluzivne intervjuje z zvezdniki tega športa in seveda podrobno spremljali zakulisje," je povedala.