Po več mesecih zapletov in skoraj sedmih letih gradnje, bo slabo milijardo evrov (993 milijonov evrov, op. p.) vreden projekt končno odprl svoja vrata gledalcem. To se bo zgodilo že to nedeljo (24. marec), ko bo prvo tekmo na novem stadionu odigrala zasedba Tottenhama do 18 let. Za tem sledi še tekma legend, 3. aprila pa bo pred več kot 60.000 glavo množico prvo uradno tekmo odigralo tudi člansko moštvo, in sicer v okviru prestavljenega 31. kroga angleške Premier League, ko bo v severnem Londonu gostoval mestni tekmec Crystal Palace .

Največja tekma na novem stadionu pa bo brez dvoma prva tekma četrtfinala Lige prvakov, ko bo v Londonu gostoval aktualni angleški prvak Manchester City. To mora sicer Evropska nogometna zveza (UEFA) še potrditi, saj je moralo vodstvo Tottenhama vložiti prošnjo za spremembo stadiona, saj so pred tem vse tekme v letošnji evropski sezoni igrali na 'začasnem' stadionu, in sicer kultnem Wembleyju.

"Res smo navdušeni, da bomo lahko pozdravili naše zveste navijače na našem novem stadionu. To bo izjemno velik dogodek za naš klub, ki je na trenutek čakal predolgo," je uvodoma dejal predsednik kluba Daniel Levy, ki se je sicer tudi spomnil nekdanjega White Hart Lane, ki je služil kot domovanje kluba več kot stoletje. Tottenham je namreč na omenjenem stadionu igral od leta 1899 pa do leta 2017, ko so ga dokončno porušili. "Prosim vas, pridite, obiščite naš no stadion in delite z nami te prekrasne trenutke. Hvala vsem. Vaša podpora je bila zelo pomembna v teh težkih, a razburljivih časih," še doda Levy, ki je seveda imel v mislih zaplete pri izgradnji. Njegov klub bi moral na novem stadionu prvo tekmo odigrati proti Liverpoolu oktobra lani, a zaradi varnostnih razlogov še ni bil nared za igranje nogometa na najvišjem nivoju.