Spursi pred (največjim) izzivom, Dier hvali Ajax: Zaslužijo si biti v polfinalu

Oglejte si prvo polfinalno tekmo med Tottenhamom in Ajaxom, v torek 30. aprila ob 20.40 na Kanalu A in VOYO.

Zato pa se je po poškodbi vrnil Eric Dier , ki je proti West Hamu prvič preizkusil zelenico novega stadiona. "To bo velika tekma, zelo posebna tekma tako za igralce, kot tudi navijače. Za vse v klubu. Skušali bomo pozabiti na poraz z West Hamom in se osredotočiti na tekmo z Ajaxom. Zavedamo se njenega pomena, prav tako pa dobro vemo, kakšen užitek je igrati na tekmah Lige prvakov. Zavedamo se, da nas čakata dve zelo težki tekmi. Že po prvi tekmi s Cityjem smo uvideli, da smo šele na polovici, izkazati smo se morali še na Etihadu," je pred tekmo z Ajaxom povedal Dier.

Argentinec zaradi poškodb ne more računati na prvega zvezdnika Harryja Kane a, odsotna sta tudi Serge Aurier in Erik Lamela . Zaradi kazni bo prvo tekmo z Ajaxom izpustil tudi strelec treh zadetkov proti Cityju, Son Heung-Min .

Nizozemci, ki so v tej sezoni izločili dva evropska velikana, madridski Real in Juventus, navdušujejo z mladostjo in svežino. "So fantastična mlada ekipa, ki jo je veliko veselje gledati. Igrajo atraktiven nogomet. Dobro jih poznamo, kar nekaj naših nogometašev je nekoč igralo za Ajax. Zaslužijo si biti tu, v polfinalu in zavedamo se, da nas čaka težka naloga," je za klubsko spletno stran še povedal Anglež.

TOTTENHAM - AJAX