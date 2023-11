Srake padle v Dortmundu, šok Barce proti Ukrajincem

V nogometni Ligi prvakov je na sporedu 4. krog skupinskega dela. V Dortmundu sta se v zelo pomembnem obračunu za preboj v izločilne boje udarila Borussia in otoški Newcastle. Slavili so Nemci, ki so si z zmago 2:0 odprli vrata osmine finale. Šok je doživela Barcelona, ki je nepričakovano izgubila (0:1) na gostovanju pri ukrajinskemu Šahtarju, ki domače tekme igra v Hamburgu.

Nogometaši Barcelone so v četrtem krogu lige prvakov doživeli prvi poraz. Na Volksparkstadionu v nemškem Hamburgu je bil ukrajinski Šahtar Doneck boljši z 1:0. Borussia je medtem na domači zelenici v Dortmundu premagala Newcastle z 2:0. Za nemško zasedbo je v 26. minuti zadel Niclas Füllkrug, tri točke domači ekipi pa je po lepo izpeljanem protinapadu v 79. minuti zagotovil Julian Brandt. Pred večerno tekmo Paris Saint-Germaina in Milana je Borussia začasno skočila na vrh skupine F s točko več od pariške zasedbe, Angleži so pri štirih točkah na tretjem mestu. Za Šahtar je edini gol na dvoboju pet minut pred koncem prvega dela dosegel Danilo Sikan, ki je Ukrajincem priboril drugo zmago v letošnji ligi prvakov. Barcelona ostaja pri treh zmagah in devetih točkah na vrhu skupine H. Borussia Dortmund vs Newcastle FOTO: Sofascore.com Izidi, Liga prvakov, 4. krog:

skupina E:

Atletico Madrid - Celtic Lazio - Feyenoord skupina F:

Borussia Dortmund - Newcastle 2:0 (1:0)

Füllkrug 26., Brandt 79. Milan - PSG skupina G:

Crvena zvezda - Leipzig Manchester City - Young Boys skupina H:

Šahtar Doneck - Barcelona 1:0 (1:0)

Sikan 40. Porto - Antwerpen