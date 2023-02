Sramotna poteza Ramosa za piko na i blede pariške predstave

Čeprav so zvezdniki PSG-ja prikazali sila skromno predstavo in zasluženo izgubili, so jih s tribun tako kot vedno vseh 90 minut glasno bodrili njihovi zvesti navijači. Za podporo so se jim po tekmi prišli zahvalit, kar so skušali v svoj objektiv ujeti številni fotoreporterji. Eden od njih se je v iskanju čim boljšega posnetka nekoliko bolj približal Sergiu Ramosu, kar je španskega osrednjega branilca razbesnelo do te mere, da je fotografa močno odrinil.