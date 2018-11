Hrvaški medij o Zvezdini zmagi: 'Ena največjih senzacij v zgodovini Lige prvakov'

Srbski mediji so polni hvalospevov na račun rdeče-belih , izpostavljajo pa tudi, da ta zmaga ni bila neopažena v hrvaških medijih. Hrvaški Index je ocenil, da je to "ena največjih senzacij v zgodovini Lige prvakov," srbski Blic pa je zapisal, da je "Marakana pogoltnila viceprvaka Evrope" in "Zvezda nokavtirala Liverpool". Večernje Novosti pišejo, da se je ponovila zgodovina, po 45 letih je Liverpool znova "padel" na Marakani, Tanjug pa dodaja, da so "varovanci Vladana Milojevića dosegli eno največjih zmag v bogati klubski zgodovini in vrgli na kolena bogatega angleškega velikana in eno najbo ljših moštev na svetu."

Prvo ime zmage je bil napadalec Milan Pavkov, ki je pred 50 tisoč navijači dosegel oba gola, zadovoljen je bil tudi trener Vladan Milojević."Prekrasen večer za nas. Odigrali smo s srcem v prekrasni atmosferi, to je bila prva zmaga za našo državo v Ligi prvakov in to je nekaj, kar lahko priredi samo Crvena zvezda. Za takšne trenutke se igra in živi. To je pomembna zmaga za naše mesto, državo in klub. Ta generacija je vpisala lep jubilej in na kratko bomo uživali v tem. Čestitke igralcem, zmago pa posvečam publiki,"je dejal trener po tekmi.

