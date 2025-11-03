Srbski mediji prepričani: Milojevića bo nasledil Riera

Španec Albert Riera je po opravljenih pogovorih – druga runda le-teh je bila po informacijah srbskega MaxBet Sporta izvedena v Beogradu – podpisal predpogodbo, ki naj bi postala veljavna 20. decembra, ko se konča prvi del klubske sezone.
Tudi v Konferenčni ligi bo Celje do takrat opravilo s prvim delom sezone. "Španec je imel tudi druge ponudbe, a se je odločil za prihod v najtrofejnejši srbski klub. Njegova pogodba z Zvezdo naj bi veljala do junija 2029, kar potrjuje dolgoročne načrte obeh strani. Uradna predstavitev se pričakuje kmalu," pišejo srbski mediji.
Vodstvu aktualnega prvaka je sedanji glavni trener Vladan Milojević ponudil sporazumno prekinitev sodelovanja po porazu proti Vojvodini v Novem Sadu, vendar je bil dosežen ustni dogovor, da bosta sodelovala še naprej, saj želi tudi španski trener dokončati delo v Celju, s katerim ima dve zmagi v Konferenčni ligi in veliko prednost kot vodilni v slovenskem prvenstvu.
"Uradna predstavitev novega trenerja se pričakuje v prihodnjih tednih, najverjetneje po koncu jesenskega dela sezone," zaključuje MaxSport Bet.
