Liga prvakov

Srbski mediji prepričani: Milojevića bo nasledil Riera

Beograd, 03. 11. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
7

Če je verjeti nekaterim srbskim medijem ni nobenega dvoma, kdo bo novi trener Crvene zvezde. Druga epizoda Vladana Milojevića na klopi legendarnega beograjskega kluba se bliža koncu, njegov naslednik pa naj bi bil španski strateg Albert Riera. Vsaj tako piše MaxBet Sport. Po pisanju slednjega, je predpogodba med zdajšnjim trenerjem Celja in vodstvom rdeče-belih že podpisana in bo začela veljati 20. decembra. Po koncu prvega dela tekmovalne sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španec Albert Riera je po opravljenih pogovorih – druga runda le-teh je bila po informacijah srbskega MaxBet Sporta izvedena v Beogradu – podpisal predpogodbo, ki naj bi postala veljavna 20. decembra, ko se konča prvi del klubske sezone. 

Tudi v Konferenčni ligi bo Celje do takrat opravilo s prvim delom sezone. "Španec je imel tudi druge ponudbe, a se je odločil za prihod v najtrofejnejši srbski klub. Njegova pogodba z Zvezdo naj bi veljala do junija 2029, kar potrjuje dolgoročne načrte obeh strani. Uradna predstavitev se pričakuje kmalu," pišejo srbski mediji.

Albert Riera naj bi že podpisal predpogodbo z rdeče-belimi.
Albert Riera naj bi že podpisal predpogodbo z rdeče-belimi. FOTO: Damjan Žibert

Vodstvu aktualnega prvaka je sedanji glavni trener Vladan Milojević ponudil sporazumno prekinitev sodelovanja po porazu proti Vojvodini v Novem Sadu, vendar je bil dosežen ustni dogovor, da bosta sodelovala še naprej, saj želi tudi španski trener dokončati delo v Celju, s katerim ima dve zmagi v Konferenčni ligi in veliko prednost kot vodilni v slovenskem prvenstvu. 

"Uradna predstavitev novega trenerja se pričakuje v prihodnjih tednih, najverjetneje po koncu jesenskega dela sezone," zaključuje MaxSport Bet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet riera zvezda celje
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
03. 11. 2025 18.05
Ma briga Slovence..
ODGOVORI
0 0
Ročak
03. 11. 2025 18.00
"se pričakuje"? Točno tako pišejo srbski mediji.
ODGOVORI
0 0
Rudi Dolenc
03. 11. 2025 17.55
Ja pa to je njegovo življenje, kar bo zaslužil, to bo imel, seveda navijam za Celje, ampak on mora videti svoj finančni interes. Meni je, ko šport gledam že kar dolgo, bilo kar hudo, da je Mateja Svet končala kariero, naslednje leto ali dve so pa že bili tudi veliki denarni bonusi za zmago, če bi danes smučala s takimi rezultati, bi bil njen proračun bistveno bogatejši
ODGOVORI
0 0
andro69
03. 11. 2025 17.50
Če bo pač bo...če ne pa tudi prav...v igri je samo denar ....
ODGOVORI
0 0
fotr80
03. 11. 2025 17.45
+1
s Celjem si je postavil visjo ceno in vecji ugled, ter pokazal cesa vse je zmozen narediti s povprecno ekipo, ki je sedaj v vrhu. Logicno, da gre v vecji klub za vec denarja seveda. Naslednja stopnicka bo pa anglija ali spanija.
ODGOVORI
1 0
Pegasus2
03. 11. 2025 17.44
+2
Sam vprašam za prjatla a pol k se bo pokazal da je tole navadna raca....se boste opravičil??
ODGOVORI
3 1
wsharky
03. 11. 2025 17.40
+1
naj gre če mu je glavni cilj pohlep po srbskih dinarjih
ODGOVORI
3 2
