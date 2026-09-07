Liga prvakov se vrača! Je Šeško žrtev trenerjevega sistema?

Po ne tako dolgem poletnem premoru se na zelenice vrača evropska nogometna elita. Liga prvakov bo že v prvem krogu poskrbela za marsikateri zanimiv obračun, najbolj pa izstopa torkov spopad dveh gigantov stare celine, madridskega Reala in Interja. Beli balet je bil poleti podvržen številnim velikim spremembam, najbolj pa je odmeval povratek Joseja Mourinha na klop kraljevega kluba.

Bo karizmatičnemu Portugalcu uspelo vnesti tako potreben mir v razvajeno zvezdniško slačilnico 15-kratnih evropskih prvakov? Jakob Batič meni, da gre za dvorezen meč: "Morda bo uspel pomiriti in obvladovati vse zvezdnike, lahko pa tudi poskrbi, da v slačilnici še huje poči," je povedal naš novinar.

V sredo bomo na Kanalu A in VOYO prenašali spopad med Liverpoolom in madridskim Atleticom. V novo sezono med evropsko elito se podaja Jan Oblak, ki je eden najizkušenejših vratarjev na tej ravni. Njegove rojiblancose je poleti pretresla prestopna saga Juliana Alvareza, ki je javno razkril svojo željo, da zapusti špansko prestolnico in okrepi Barcelono.