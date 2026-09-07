Liga prvakov se vrača! Je Šeško žrtev trenerjevega sistema?

Po ne tako dolgem poletnem premoru se na zelenice vrača evropska nogometna elita. Liga prvakov bo že v prvem krogu poskrbela za marsikateri zanimiv obračun, najbolj pa izstopa torkov spopad dveh gigantov stare celine, madridskega Reala in Interja. Beli balet je bil poleti podvržen številnim velikim spremembam, najbolj pa je odmeval povratek Joseja Mourinha na klop kraljevega kluba.
Bo karizmatičnemu Portugalcu uspelo vnesti tako potreben mir v razvajeno zvezdniško slačilnico 15-kratnih evropskih prvakov? Jakob Batič meni, da gre za dvorezen meč: "Morda bo uspel pomiriti in obvladovati vse zvezdnike, lahko pa tudi poskrbi, da v slačilnici še huje poči," je povedal naš novinar.
V sredo bomo na Kanalu A in VOYO prenašali spopad med Liverpoolom in madridskim Atleticom. V novo sezono med evropsko elito se podaja Jan Oblak, ki je eden najizkušenejših vratarjev na tej ravni. Njegove rojiblancose je poleti pretresla prestopna saga Juliana Alvareza, ki je javno razkril svojo željo, da zapusti špansko prestolnico in okrepi Barcelono.
Božidar Bulat je izpostavil zanimivo dejstvo, da bo Argentincu najbrž lažje igrati pred gostujočimi navijači kot na Wandi Metropolitano, ki bo prihodnje leto gostila veliki finale. Gostovanje na Anfieldu vedno velja za eno težjih. Liverpoola pa tudi ob številnih težavah v Evropi nikdar ne gre odpisati.
V četrtek bo na delu tudi Benjamin Šeško, ki bo skupaj s svojim Manchester Unitedom doma gostil azerbajdžanski Sabah. Domača tekma proti palčku, ki bo prvič okusil slast igranja na največjem nogometnem odru, se zdi kot idealna priložnost, da si Šeško prvič v sezoni prisluži mesto v udarni enajsterici rdečih vragov. Z morebitnim zadetkom se zna zgoditi, da ga bo moral trener Michael Carrick med prvih 11 umestiti tudi na kakšni tekmi Premier lige.
V vse bolj taktičnem in neprizanesljivem nogometnem svetu težje do izraza pride individualna kakovost, ki jo poseduje tudi Šeško. Vsaj tako menita naša novinarja, ki se strinjata, da od Slovenca v letošnji sezoni Lige prvakov lahko pričakujemo dosti golov.
Evropska nogometna smetana se na Kanal A in VOYO vrača v torek, ko bo na sporedu spopad madridskega Reala in Interja. V sredo bomo prenašali obračun Liverpoola in madridskega Atletica, v četrtek pa spopad med Manchester Unitedom in Sabahom. Vse prenose začnemo ob 20.30, vabljeni v našo družbo!
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