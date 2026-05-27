Madžarski nacionalni ponos, na katerem bi se lahko tudi teklo

Budimpešta, 27. 05. 2026 18.43 pred 48 minutami 3 min branja 8

Avtor:
Jakob Batič
Čeprav gre za izjemno moderen nogomet, so Madžari znali poskrbeti za tradicijo. Glavni vhod je ostal nedotaknjen, tudi zunanjost pa je na las podobna prejšnjemu stadionu.

Do konca evropske nogometne sezone je odprto le še eno vprašanje, kdo se bo okitil z naslovom elitne Lige prvakov? PSG drugič ali Arsenal prvič? Odgovor bomo dobili v soboto v Budimpešti. Madžarska bo postala 18. država, ki bo gostila finale najelitnejšega klubskega tekmovanja. Priložnosti primerno bo obračun potekal na najimenitnejšem stadionu naših vzhodnih sosedov, ki pa bi moral biti po prvotnih načrtih še veliko bolj pompozen.

Danes je Puškaš Arena še samevala, v soboto bo na njej več kot 61 tisoč navijačev.
FOTO: Profimedia

"To je najpomembnejša klubska tekma na svetu in zagotovo največja v zgodovini naše države. O tem ni dvoma." Tako navdušeno je o velikem finalu Lige prvakov že marca govoril madžarski novinar Jozsef Gergelics, ko je na Puškaš Areni gostovala Slovenija. 

O tem, da bo Budimpešta v soboto središče (vsaj) športnega sveta, smo se lahko prepričali že pred prihodom v mestu. Ob vpadnicah v madžarsko prestolnico "jumbo" plakati opozarjajo na obračun Arsenala in PSG-ja. Na Trgu herojev v središču mesta je pripravljena velika navijaška cona. Na stadionu pa se je že v sredo trlo organizatorjev, novinarjev, prostovoljcev in drugih, ki bodo skrbeli, da bo največja klubska tekma na koledarju potekala brez težav.

V to tukaj ne dvomi nihče. Budimpešta je v zadnjih letih gostila številne odmevne športne dogodke. Na Puskas Areni so potekale štiri tekme Eura 2020 in finale Lige Evropa leta 2023. Nekaj mesecev kasneje so se v Budimpešti na svetovnem prvenstvu mudili najboljši atleti. 

Puškaš Arena je leta 2023 gostila finale Lige Evropa. Zaradi bližine metro postaje in drugih prometnih povezave v okolici stadiona po tekmi ni bilo večje gneče. Tako naj bi bilo tudi tokrat, pričakujejo organizatorji.
FOTO: 24ur.com

Ne dvomijo, da bo vse potekalo kot po maslu

"Zelo pomembno je, da je mesto zaradi preteklih izkušenj pripravljeno na takšen dogodek," je poudaril vodja komunikacij na madžarski nogometni zvezi Marton Dinnyes. Naš novinarski sogovornik Gergelics z madžarske tiskovne agencije pa je dodal: "Obenem lahko ponudi marsikaj iz turističnega vidika, sploh zaradi bogate zgodovine in starega mestnega jedra."

Prav zato organizatorji pričakujejo, da bo ogromno angleških in francoskih navijačev v mesto prišlo že v četrtek. Oba kluba sta med svoje privržence razdelila po 15 tisoč vstopnic. Na Puškaš Areni je sicer prostora za 67 tisoč navijačev, kapaciteta pa bo na finalu zaradi zahtev Uefe omejena na 61.400. 

Ime, ki nosi posebno težo

Največji nogometni objekt na Madžarskem je bil zgrajen leta 2019 na istem mestu kot njegov predhodnik, ki je prav tako nosil ime po legendarnem Ferencu Puškašu. Za domačine je bilo zelo pomembno, da nov objekt ni dobil sponzorskega imena, kot je to v navadi na večini novozgrajenih stadionov.

"Ponosni smo, da je ime dobil po enem najboljših nogometašev vseh časov. Za vsakega Madžara ima ta stadion poseben pomen. Je preplet zgodovine, sedanjosti in prihodnosti," je pojasnil Dinnyes.

Čeprav gre za izjemno moderen nogomet, so Madžari znali poskrbeti za tradicijo. Glavni vhod je ostal nedotaknjen, tudi zunanjost pa je na las podobna prejšnjemu stadionu.
FOTO: Profimedia

Dostop enostaven, iz centra lahko tudi peš

Ena od glavnih prednosti Puškaš Arene je tudi njena lokacija. Nahaja se slabih pet kilometrov od parlamenta v središču mesta in to tik ob eni najbolj prometnih vpadnic. Že tako preprost dostop še dodatno olajša namenska metro postaja na liniji M2. 

"Ni veliko tako velikih stadionov, do katerih lahko iz središča mesta prideš kar peš. Obenem je tukaj še odlično poskrbljeno za javni prevoz. Ta stadion je bil zgrajen za dogodke, kot bo finale," je prepričan Dinnyes.

Načrt iz leta 2014 je predvideval tekaško stezo na vrhu stadiona.
FOTO: X

Pompozen načrt padel v vodo

Izgradnjo stadiona so sicer spremljale številne polemike. Po prvotnih načrtih leta 2011 naj bi projekt stal dobrih 100 milijonov evrov, a se je končna cena po poročanju tukajšnjih medijev približala 600 milijonom evrov. 

Zaradi nepredvidenih stroškov so bili odgovorni prisiljeni nekoliko prilagoditi pompozne načrte. Ti so namreč nad tretjo etažo tribun predvidevali edinstveno, 800-metrsko atletsko stezo v rekreacijske namene, ki bi ponujala razgled nad celotnim mestom. A tudi brez nje Puškaš Arena sodi med najbolj moderne nogometne objekte na svetu in je upravičeno v ponos madžarskemu nogometu. 

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Še89sekund
27. 05. 2026 19.55
Čudno da ne igrajo na njivi v čobanovih stožicah.
blue3dragon
27. 05. 2026 19.52
Fantastičen objekt, čeprav tudi Gruparama arena ne zaostaja dosti
Artechh
27. 05. 2026 19.47
Coldplay poskušal v tej areni
Artechh
27. 05. 2026 19.47
Na tem stadionu *
Mikl
27. 05. 2026 19.19
Mi imamo pa Stožice in kraljico 10% procentov
Puško v koruzo
27. 05. 2026 19.24
Če nebi bilo kraljice, bi imeli še vedno predpotopni stadion za Bežigradom, 10% bi pa jemal nekdo drug.
Mikl
27. 05. 2026 19.47
Se pravi ti je všeč nedokončan stadion .. obljubljenih trgovin ni... obrtnik, ki ni prejel plačila za svoje delo v Stozicah stori samomor.. Prodaja kotlovnice v v m3 in ne v m2 .. zamakanje v garažah ... da ne omenjam popolnoma neprimerne lokacije ob severni obvoznici....
NoriSušan
27. 05. 2026 19.10
Prelep štadion. Verjamem pa da bo tudi finale zanimivo.
