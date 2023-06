Stadion Atatürk pripravljen, da sprejme glavne akterje

Težko pričakovani finale letošnje sezone Lige prvakov je sedaj res že 'pred vrati'. Stadion Atatürk je zato že pripravljen na sprejem nogometašev Manchester Cityja in Interja, ki so v Istanbul prispeli včeraj popoldne.

Približno 450 prostovoljcev se je zadnje dva tedna trudilo, da bo stadion Atatürk pripravljen na spektakel leta. Obe garderobi sta že oblečeni v sinjemodro oziroma črno-modro barvo, sedežni red je že določen. Ekipi bosta imeli poleg slačilnic na voljo še pisarno, v kateri bosta Pep Guardiola in Simone Inzaghi verjetno kovala še zadnje taktične podrobnosti, ogromne sanitarije v katerih ne manjka niti bazen ter sobo z masažnimi mizami, kjer bodo klubski maserji in fizioterapevti razbili še zadnje vozle in mišice nogometašev pripravili na verjetno najpomembnejših 90 (ali več) minut v njihovi klubski karieri.

icon-expand FOTO: Žiga Košec icon-chevron-left icon-chevron-right

Garderobi sta že založeni z vodo in športnimi napitki, na dan tekme jih bodo založili še s sadjem. "Vsaka garderoba bo dobila nekaj deset kilogramov banan in pomaranč," nam je zaupal eden izmed prostovoljcev, ki so nam razkazovali slačilnice. "Čakamo še na dostavo brisač," je še povedal Kerem in dodal: "Za vse ostalo klubi poskrbijo sami."

Slačilnici je med drugim tudi že 'obiskal' pokal za zmagovalca Lige prvakov, ki bo po tekmi začasno domoval v eni izmed le teh. Omarica je pripravljena tudi že za nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, ki bo sedel poleg napadalca iz Bosne in Hercegovine Edina Džeka.

icon-expand Samir Handanović in Edin Džeko bosta sedela skupaj FOTO: Žiga Košec

Zaenkrat se tako poleg prostovoljcev in Uefinega osebja po garderobah sprehajamo le novinarji. Kar 1500 jih je najavljeno za pokrivanje največjega dogodka v klubskem nogometu. Mesta za novinarje in komentatorje so na stadionu, ki bo v soboto sprejel 72 tisoč navijačev, precej visoko.

Da si bo lahko tekmo ogledalo skoraj pol milijarde ljudi po vsem svetu - signal bo namreč potoval v kar 200 različnih ozemelj, bo poskrbelo kar 42 kamer. Na stadioni je bilo položenih tudi za kar 85 tisoč metrov različnih kablov, zato je treba danes še paziti, da se ne spotaknemo ob kakšnega izmed njih. Pripravljena je tudi že zelenica, ki bo pred tekmo še večkrat zalita in skrbno pregledana. Popoldne jo bodo prvič preizkusili tudi nogometaši obeh klubov, ko bodo na stadionu opravili prvi in hkrati edini trening pred jutrišnjo tekmo.

icon-expand Zelenica na stadionu Atatürk je že pripravljena FOTO: Žiga Košec

Ravno, ko smo ob zelenici posneli kadre, ki smo jih potrebovali, so fantje iz Uefe na stadion prinesli tudi VAR, ki pa upajmo, da bo na sami tekmi čim manjkrat uporabljen. Glavni sodnik velikega finala bo sicer 42-letni Poljak Szymon Marciniak, ki je lani že sodil finale svetovnega prvenstva, v sobi za VAR pa bosta sedela njegova rojaka Tomasz Kwiatkowski in Bartosz Frankowski.

icon-expand Monitor za VAR se že pripravlja FOTO: Žiga Košec