Stari znanec Slovenije bo sodil veliki finale Lige prvakov

Uefin sodniški komite je naznanil, da bo veliki finale Lige prvakov, sklepno dejanje evropske nogometne klubske sezone, sodil izkušeni sodnik Antonio Miguel Mateu Lahoz. V finalu se bosta, kot vam je zdaj zagotovo že zelo dobro znano, udarila Manchester City in Chelsea. Zaenkrat pa še ni znano prizorišče finala, saj se utegne zgoditi, da bo Istanbul še drugič zapored izvisel zaradi pandemije novega koronavirusa. Omenjajo se številne morebitne druge lokacije (London, Porto, Lizbona), a na odločitev Uefe bo treba še nekoliko počakati. Domnevno naj bi odločitev bila sprejeta jutri okoli 12. ure. Finale Lige prvakov si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO, in sicer 29. maja ob 20. uri.

Za Lahoza, 44-letnega Španca, bo to prvi finale Lige prvakov v vlogi glavnega delivca, potem ko je leta 2019 že deloval v vlogi četrtega sodnika na velikem finalu med Tottenhamom in Liverpoolom v Madridu. Tedaj so se lovorike veselili Redsi, vlogo glavnega sodnika pa je opravljal Slovenec Damir Skomina. V tej sezoni Lige prvakov je Lahoz sodil šest tekem, vključno s četrtfinalno tekmo med Bayernom in PSG-jem. Dobro je poznan tudi slovenskim ljubiteljem nogometa, saj je nedavno sodil Kekovi četi ob zmagi v Stožicah nad reprezentanco Hrvaške.

V finalu mu bodo pomagali rojaki Pau Cebrian Devisin Roberto Diaz Perez del Palomar(stranska sodnika) ter Carlos del Cerro Grande (četrti sodnik). V video sobi za VAR bost bo prav tako sedel Španec, in sicer Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spain), družbo pa mu bosta delala rojaka Juan Martinez Munuera in Iñigo Prieto Lopez de Cerain ter Poljak Pawel Gil.