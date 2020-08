Statistični pregled Lige prvakov: le en gol s prostega strela, prejel ga je Oblak

Edini zadetek, ki je padel iz prostega strela, je dosegel Paulo Dybala na tekmi skupinskega dela med Atletico Madridom in Juventusom. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Argentinec 26. novembra lani s 'skrajšanega' kota z neposrednim strelom pod prečko presenetil sicer izvrstnega slovenskega vratarja Jana Oblaka . Prav ta zadetek je tudi odločil tekmo v korist Juventusa. To, da je padel le en gol iz prostega strela, je morda povezano tudi z manjšim številom tekem (zaradi zaključnega turnirja v Lizboni, ki je nastopil kot posledica pandemije novega koronavirusa), a tudi če primerjamo ta podatek s preteklo in predpreteklo sezono, ugotovimo, da je številka zares nizka. V sezoni 2018/29 je namreč neposredno iz prostih strelov padlo 11 golov, v sezoni 2017/18 pa sedem.

Ligo prvakov v sezoni 2019/2020 je osvojil Bayern, ki je pod vodstvom trenerja Hansija-Dieterja Flicka spisal zgodovino, saj je dobil prav vseh 11 (možnih) tekem. S tem so se Bavarci razveselili šestega naslova med evropsko elito. In kakšen podpis so pustili: dosegli so 43 zadetkov, prejeli so jih osem, kar šest tekem pa so zmagali brez prejetega zadetka. V finalu, v katerem so se udarili s Paris Saint-Germainom, so slavili z golom Kingsleyja Comanav 59. minuti.

Izjemno povprečje: 3,24 zadetka na tekmo

V nedavno zaključeni sezoni Lige prvakov je padlo 386 zadetkov na 119 tekmah, kar v povprečju znese 3,24 zadetka na tekmo, to pa je največ, odkar se je tekmovanje preimenovalo v Ligo prvakov leta 1992. Kar 303 zadetki so padli znotraj kazenskega prostora, 45 pa izven. Skupno je iz prekinitev padlo 38 zadetkov: kar 37 iz enajstmetrovk, le eden, kot smo zgoraj že zapisali, iz prostega strela. Pri zadetkih je prevladovala desnica, skupno so nogometaši z desno nogo zabili 209 golov, z levico pa 'le' 116, 51 jih je padlo z glavo, 10 pa je – po podatkih Sofascore – bilo avtogolov. Vratar Bayerna Manuel Neuer je bil tisti čuvaj mreže, ki je največkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. To mu je uspelo kar šestkrat. Za primerjavo: škofjeloška hobotnica Jan Oblak, ki je bil v preteklih sezonah Lige prvakov in La Lige sinonim za 'čisto mrežo', je v tej sezoni Lige prvakov na štirih tekmah zaključil brez prejetega zadetka. Slovenski vratar je sicer na lestvici 'nedotaknjenih mrež' zasedel tretje mesto. Med Oblaka in Neuerja se je s petimi 'ničlami' vrinil Keylor Navas.

Najboljši strelec: Robert Lewandowski s 15 zadetki

Najboljši strelec pravkar končane sezone Lige prvakov jeRobert Lewandowski, ki se je zaustavil pri 15 zadetkih. Kazalo mu je celo še bolje, a je prav na zadnji tekmi v finalu ostal brez zadetka – veselje mu je preprečila vratnica. In prav na zadnji tekmi sezone je ostal brez gola, sicer bi se v zgodovino vpisal kot nogometaš, ki je zabil na vseh tekmah Lige prvakov, na katerih je nastopil v eni sezoni Lige prvakov. Na drugem mestu se je znašel ena izmed najprijetnejših presenečenj te sezone - mladi norveški napadalec Erling Braut Haaland. Zaustavil se je pri desetih golih, a te je dosegel v dveh različnih majicah - RB Salzburga in Borussie Dortmund. Na tretjem mestu najdemo še junaka polfinala, Bayernovega Serga Gnabryja, ki je na koncu zbral dvet golov. Na četrtem in petem mestu sledita Tottenhamov napadalec Harry Kane in Citjyev Gabriel Jesus s šestimi zadetki.