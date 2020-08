Statistika četrtfinalnih obračunov: Ronaldo najboljši strelec, Bayern in Barca najbolj konstantna

V petek bomo spremljali dvoboj ekip, ki sta v četrtfinalnih bojih Lige prvakov doslej zaigrali največkrat. Tako Bayern kot Barcelona bosta v tej fazi tekmovanja igrala že 18., na tretjem mestu je s 16 nastopi Real Madrid, ki pa je pred dnevi izpadel proti Manchester Cityju. V igri za naslov prvaka pa ni več niti četrte (Manchester United, 14) in pete ekipe (Juventus, 12) z največ nastopi v četrtfinalih.

Blaugrana ima trenutno tudi najdaljši neprekinjen niz uvrščanja med osem najboljših. Od sezone 2007/2008 se je namreč kar 13-krat prebila v četrtino finala, kar je absolutni rekord. Na drugem mestu je madridski Real, ki je med letoma 2011 in 2018 osemkrat zaigral med TOP 8. So pa Madridčani od Kataloncev za malenkost boljši, ko gre za napredovanja v polfinale. To je belemu baletu uspelo 13-krat, Barci pa enkrat manj. Na tretjem mestu znova najdemo Bavarce z enajstimi polfinalnimi nastopi.

Madridčani so prav tako najboljši, ko gre za doseganje zadetkov na četrtfinalnih tekmah (63) in imajo kar lepo prednost pred drugo Barcelono (56) ter tretjim Bayernom (55). Zanimivo pa je, da so omenjene tri ekipe na prvih mestih tudi po številu prejetih zadetkov. Bavarci so jih doslej dobili kar 43, drugi Real 38, Barcelona pa si tretje mesto "najslabših obramb" deli z Manchester Unitedom, oba kluba sta doslej v četrtfinalih prejela po 34 zadetkov.

Messi bo prehitel Ronalda in Iniesto

V petek bomo skoraj zagotovo dobili novega rekorderja z največ četrtfinalnimi nastopi. Lionel Messi je trenutno z 22 izenačen na prvem mestu z nekdanjim soigralcemAndresom Iniestoin JuventusovimCristianom Ronaldom. Po en nastop manj imajo tudi Ryan Giggs, ki je vse zbral v dresu Manchester Uniteda, Xavi inGerrard Pique. Slednji bo, če bo proti Bayernu nastopil, ujel Iniesto in Ronalda.